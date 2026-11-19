Este sábado a las 18.30 hs habrá una función gratuita y súper especial: el cortometraje “Misiones 1756”, Ganador de la Convocatoria de Cortometrajes Estudiantiles y continuará con el "Hombre mirando al sudeste”

jueves 19 de noviembre de 2026 | 10:47hs.

Con el propósito de conectar a realizadores, divulgadores y espectadores del audiovisual nacional, se lleva a cabo el evento “24 horas por el Cine Argentino”, una iniciativa federal e ininterrumpida en apoyo a la cinematografía local. La movida se desarrollará durante 24 horas exactas: comienza a las 19 del viernes 20 de noviembre y finaliza a las 19 del sábado 21 de noviembre. Durante el desarrollo de la actividad se articulará una transmisión central a través de la plataforma YouTube junto con actividades presenciales en diversos puntos del territorio nacional.

La propuesta busca movilizar de manera simultánea a salas alternativas, espacios comunitarios, centros culturales y festivales de todo el país, donde se organizarán proyecciones de películas argentinas, charlas y debates colectivos. Según expresaron los organizadores a través de un comunicado, el proyecto nace con la intención de expandir la difusión y el encuentro comunitario alrededor de la producción local.

La Biblioteca Popular Posadas, ubicada en Córdoba 2069, participará este sábado de la maratón federal “24 horas por el Cine Argentino” con una función gratuita que reunirá un cortometraje misionero premiado internacionalmente y un clásico del cine nacional. La cita será a las 18.30.

La propuesta forma parte de una iniciativa colectiva que propone celebrar y reivindicar la producción audiovisual argentina mediante proyecciones, debates y encuentros en distintas salas y espacios culturales del país. La maratón comenzó el viernes 20 a las 19 y se extenderá hasta el sábado 21 a la misma hora.

El encuentro abrirá con “Misiones, 1756”, cortometraje dirigido por el realizador misionero Leonel Benítez. La obra, de 15 minutos, propone un western gauchesco ambientado en la región y hablado en español y guaraní. La historia sigue a un gaucho desertor que, tras las Guerras Guaraníticas, adopta a un joven indígena y debe enfrentarse a su pasado cuando es perseguido por sus antiguos compañeros. El proyecto surgió en 2024, durante la formación de Benítez y su equipo en la Tecnicatura en Medios Audiovisuales y Fotografía de la Facultad de Arte y Diseño de la UNaM.

La función continuará con “Hombre mirando al sudeste”, escrita y dirigida por Eliseo Subiela y estrenada en 1986. Protagonizada por Lorenzo Quinteros, Hugo Soto e Inés Vernengo, la película combina drama y ciencia ficción en la historia de Rantés, un paciente de un hospital psiquiátrico que afirma provenir de otro planeta.