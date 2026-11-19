El hombre tenía pedido de captura por el robo de un televisor y un cilindro de gas denunciado en septiembre; la Policía recuperó uno de los elementos sustraídos.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 11:07hs.

Fernando M., conocido como “Topera”, de 27 años, fue detenido durante en las últimas horas en el barrio Oeste de Campo Viera, en el marco de una investigación por un robo ocurrido en el mes de septiembre.

Fuentes policiales dieron a conocer que el hecho fue denunciado el 26 de septiembre por un hombre que constató la sustracción de un televisor Smart TV de 50 pulgadas y un cilindro de gas de 10 kilos de una vivienda habitada por su hijo, que se encontraba bajo su cuidado. Desde entonces, la Policía mantenía vigente el pedido de detención del sospechoso.

La aprehensión se concretó cerca de las 23, durante recorridas preventivas realizadas por efectivos de la División Comando Radioeléctrico de Campo Viera. En ese contexto, los uniformados visualizaron a un hombre de características similares, lo identificaron y procedieron a su detención.

Tras ser examinado por un profesional en el hospital local, el detenido fue trasladado a la comisaría jurisdiccional, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. Asimismo, la Policía recuperó el cilindro de gas denunciado, que será entregado al denunciante, y continúa con la investigación para recuperar los demás objetos.

Cabe mencionar que con este procedimiento, esta sería la tercera detención de “Topera” por delitos contra la propiedad en lo que va del año.