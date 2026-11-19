La obra abarcará unos 48 kilómetros entre Alem y Campo Viera e incluirá terceras trochas y carriles de adelantamiento. El presidente de Vialidad Provincial, Nicolás Mazal, confirmó que las ofertas están en etapa de análisis y que buscan iniciar los trabajos durante los primeros meses de 2027. También anticipó proyectos sobre las rutas provinciales 17 y 205 y la construcción de nuevos puentes.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 11:30hs.

La provincia de Misiones avanza con el proceso de licitación para repavimentar y ampliar un tramo de la ruta nacional 14, entre Leandro N. Alem y Campo Viera, con una inversión superior a los 31.000 millones de pesos. El proyecto contempla una intervención de aproximadamente 48 kilómetros, la construcción de terceras trochas y carriles de adelantamiento, con el objetivo de mejorar la circulación y la seguridad vial en una de las principales arterias productivas y logísticas de la zona centro.

En diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva, el presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Nicolás Mazal, explicó que actualmente se encuentran analizando las ofertas presentadas durante la apertura de la licitación y que posteriormente el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) deberá evaluar los resultados para definir la adjudicación de los trabajos.

"En este período vamos culminando un proceso de trabajo que se vino haciendo durante todo el año con el Banco Interamericano de Desarrollo para que la provincia pueda acceder a estos créditos", señaló el funcionario.

En ese sentido, indicó que la intención es avanzar con los procedimientos administrativos para que la ejecución comience durante los primeros meses del próximo año. La obra tendrá un plazo estimado de 24 meses y será financiada mediante créditos gestionados por el Gobierno provincial ante el organismo internacional.

Mazal destacó la importancia de la intervención debido al volumen de tránsito que registra ese sector de la ruta nacional 14. Según precisó, las últimas mediciones realizadas por Vialidad indican que circulan alrededor de 5.000 vehículos por día.

"Es una arteria muy importante para la logística provincial y nacional. La producción de la zona centro es muy importante y utiliza este sector constantemente, tanto por el intercambio industrial como por el transporte internacional, que también forma parte del corredor bioceánico", sostuvo.

Además, remarcó que la incorporación de carriles adicionales permitirá reducir las dificultades que actualmente existen para realizar sobrepasos, especialmente ante la circulación de vehículos pesados vinculados con la actividad maderera, tealera y yerbatera.

"Es un sector donde había mucha inseguridad para transitar por la poca posibilidad de sobrepaso y con esta obra vamos a solucionar ese tema. Va a ser más dinámico el tránsito, más seguro y un beneficio para todos los que la utilizan", afirmó.

Los trabajos previstos sobre la ruta 14

En cuanto a las características técnicas, el titular de Vialidad explicó que el proyecto incluye tareas de fresado, bacheo, repavimentación y ampliación de calzadas para incorporar los carriles adicionales.

También mencionó intervenciones específicas en dos sectores vinculados con cursos de agua. En el arroyo Ramón se construirá una nueva alcantarilla con dimensiones acordes a las necesidades actuales, mientras que en el arroyo Yazá, en cercanías de Campo Viera, se realizarán mejoras en los laterales y se incorporarán defensas y barandas para reforzar la seguridad.

El funcionario reconoció que algunos sectores requerirán trabajos adicionales debido a la presencia de formaciones rocosas que deberán desmontarse para ejecutar las terceras trochas, aunque aseguró que no representan un impedimento para el desarrollo del proyecto.

Por otra parte, Mazal consideró que la decisión de intervenir una ruta nacional con recursos gestionados por la provincia representa una apuesta importante en el actual contexto económico.

"Es una gran apuesta del gobernador y del Gobierno de la provincia para tratar de solucionar una situación en una ruta nacional, viendo a la obra pública de una manera diferente a como lo hace Nación", expresó.

Al respecto, aclaró que el Gobierno nacional, a través de Vialidad Nacional, únicamente otorgó las autorizaciones necesarias para desarrollar el proyecto y ejecutar los trabajos, ya que no tiene prevista una intervención sobre ese tramo de la ruta 14.

Proyectan extender las mejoras hacia San Pedro

Durante la entrevista, Mazal también adelantó que Vialidad Provincial analiza una segunda etapa de intervención sobre la ruta nacional 14, que podría extenderse desde Aristóbulo del Valle hasta San Vicente o incluso San Pedro.

Según explicó, actualmente se encuentran en una instancia de análisis y elaboración del proyecto, debido a las dificultades de circulación y los índices de siniestralidad registrados en ese sector.

"Es un tramo donde también se dificulta la circulación, no hay muchos sectores de sobrepaso y los índices de accidentología son importantes. Así que ya estamos entrando a nivel de proyecto", indicó.

Tres obras previstas con financiamiento del BID

Además de la intervención sobre la ruta nacional 14, el presidente de Vialidad detalló que la provincia tiene otras dos obras importantes incorporadas a su cartera de proyectos, ambas con financiamiento del BID.

Una de ellas es el acceso asfaltado a Fachinal, que contempla la ejecución de 13 kilómetros de obra básica y pavimentación para conectar al municipio con la ruta nacional 105. La apertura de ofertas está prevista para el viernes 27 de noviembre.

La tercera intervención corresponde a la ruta provincial 17, que incluirá repavimentación, construcción de banquinas pavimentadas, mejoras en travesías urbanas y un nuevo puente sobre el arroyo Piray Miní. La apertura de la licitación está prevista para las primeras semanas de diciembre.

Mazal destacó la magnitud de este último proyecto y lo definió como una de las inversiones viales más importantes de los últimos años en Misiones.

"Creo que estas son tres buenas noticias y obras importantes para la provincia. También queremos iniciarlas en los primeros meses del año que viene", señaló.

Un nuevo puente sobre el arroyo Tabay

Por último, el funcionario anticipó que Vialidad Provincial trabaja en la licitación de un nuevo puente sobre el arroyo Tabay, ubicado sobre la ruta provincial 7, entre Aristóbulo del Valle y Jardín América.

Actualmente, el sector cuenta con un desvío provisorio y circulación restringida, por lo que el proyecto busca reemplazar la estructura existente por un nuevo viaducto que permita recuperar las condiciones normales de tránsito.

La obra se ejecutará mediante un crédito y tendrá un plazo estimado de 12 meses. De acuerdo con las previsiones mencionadas por Mazal, el objetivo es contar con el nuevo puente hacia fines de 2027 o principios de 2028.

De esta manera, Vialidad Provincial proyecta avanzar con un conjunto de intervenciones que abarcan rutas nacionales y provinciales, con mejoras orientadas a la conectividad, la seguridad vial y el transporte de la producción misionera.