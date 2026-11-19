Una nueva perforación garantiza agua potable a 15 familias de una zona rural de Wanda
Quince familias y la comunidad educativa del aula satélite de la escuela 899 del paraje Sarandy, en el municipio de Wanda, cuentan con una nueva fuente de abastecimiento de agua potable a partir de una intervención del Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (IMAS).
Los trabajos permitieron poner en funcionamiento una perforación de 100 metros de profundidad, con una capacidad de extracción de 6.000 litros de agua por hora, destinada a garantizar el acceso al servicio de manera segura y constante para los habitantes de este sector rural.
El paraje Sarandy se encuentra a unos 30 kilómetros del casco urbano de Wanda. Hasta ahora, sus residentes debían recurrir a vertientes naturales para obtener agua, una alternativa que presentaba dificultades durante las épocas estivales debido a la disminución de la disponibilidad del recurso.
La intervención del organismo provincial contempla, además de la perforación, la instalación de un tanque elevado con capacidad para almacenar 5.000 litros y la construcción de una red de distribución para llevar el suministro hasta las familias y el establecimiento educativo.
De esta manera, la obra busca mejorar las condiciones de acceso al agua potable en una zona rural del municipio y brindar una alternativa de abastecimiento más estable frente a las limitaciones que presentaban las fuentes naturales, especialmente durante los meses de altas temperaturas.