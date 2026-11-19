El IMAS puso en funcionamiento un pozo de 100 metros de profundidad en el paraje Sarandy, que también abastecerá al aula satélite de la escuela 899. La obra incluye un tanque elevado de 5.000 litros y una red de distribución para asegurar el suministro.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 11:52hs.

Quince familias y la comunidad educativa del aula satélite de la escuela 899 del paraje Sarandy, en el municipio de Wanda, cuentan con una nueva fuente de abastecimiento de agua potable a partir de una intervención del Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (IMAS).

Los trabajos permitieron poner en funcionamiento una perforación de 100 metros de profundidad, con una capacidad de extracción de 6.000 litros de agua por hora, destinada a garantizar el acceso al servicio de manera segura y constante para los habitantes de este sector rural.

El paraje Sarandy se encuentra a unos 30 kilómetros del casco urbano de Wanda. Hasta ahora, sus residentes debían recurrir a vertientes naturales para obtener agua, una alternativa que presentaba dificultades durante las épocas estivales debido a la disminución de la disponibilidad del recurso.

La intervención del organismo provincial contempla, además de la perforación, la instalación de un tanque elevado con capacidad para almacenar 5.000 litros y la construcción de una red de distribución para llevar el suministro hasta las familias y el establecimiento educativo.

De esta manera, la obra busca mejorar las condiciones de acceso al agua potable en una zona rural del municipio y brindar una alternativa de abastecimiento más estable frente a las limitaciones que presentaban las fuentes naturales, especialmente durante los meses de altas temperaturas.