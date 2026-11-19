Konstantinos Soulis priorizó el Hospital Madariaga como destino de formación profesional. Se encuentra en la etapa final de su capacitación en Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética bajo la guía del especialista, Gustavo Abrile

jueves 19 de noviembre de 2026 | 11:23hs.

Konstantinos Soulis, médico en la etapa final de su formación en Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética en Grecia, realiza un fellowship internacional con la ISAPS en el Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital Escuela de Agudos "Dr. Ramón Madariaga", bajo la guía del especialista, Gustavo Abrile.

Soulis en lugar de elegir un centro de Europa o Estados Unidos, priorizó Misiones como destino de formación profesional. “Vine a Posadas para aprender y me llevo una experiencia que volvería a elegir". Llegó a Posadas atraído por la tradición latinoamericana en contorno corporal, cirugía mamaria y glútea, y se suma a una lista de profesionales de India, Sudáfrica, Turquía y otros países que eligieron el hospital público misionero como escuela de perfeccionamiento, en un programa que ya es una marca de identidad del Parque de la Salud.

"Soy de Grecia y estoy terminando mi formación en cirugía Plástica, Reconstructiva y estética. Vine a Posadas para realizar un fellowship internacional con la ISAPS y el Dr. Gustavo Abrile porque quería experimentar un ambiente cultural y médico diferente", contó.

La elección de Argentina no fue casual. Soulis explica que el país tiene una fuerte tradición en cirugía plástica y estética, especialmente en áreas como el contorno corporal, la cirugía mamaria y glútea, "campos donde los médicos de Latinoamérica han desarrollado un enfoque distinto y muy influyente".

El médico griego recuerda que, apenas llegó, todo el equipo lo recibió con calidez. "Cuando llegué aquí, todo el equipo y los médicos me recibieron muy cálidamente. Me dieron la oportunidad de trabajar junto a ellos y me siento muy afortunado por eso", relata. Su día a día transcurre entre quirófano y aprendizaje compartido. "Tenemos una gran colaboración durante el día, compartiendo conocimientos y practicando cirugías. He aprendido muchísimo, pero también estoy disfrutando de la gente, la cultura y, en general, del ambiente aquí", sostuvo.

Su balance, a esta altura de la rotación, es rotundo: "Ha sido una experiencia muy importante para mí, tanto profesional como personal. Estoy muy contento de haber tomado esta decisión y volvería a hacerlo."

En su testimonio, Soulis reservó un agradecimiento especial para el responsable del servicio. "Estoy muy agradecido con todos los que me hicieron sentir bienvenido y, especialmente, quiero agradecer al Dr. Gustavo Abrile por darme esta oportunidad y por compartir su conocimiento, su experiencia y su tiempo conmigo."

Misiones, un imán del mundo en formación en salud

La historia de Soulis no es un hecho aislado. Es el capítulo más reciente de un programa que el Madariaga viene consolidando en los últimos años, con el respaldo de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS). Los antecedentes que registró la prensa regional trazan un mapa elocuente. Uno de los primeros en llegar fue el cirujano sudafricano Tertius Potgieter, quien inició el ciclo de rotaciones y no ahorró elogios: definió al hospital, con sencillez, como "sinceramente excelente".

En aquel momento el servicio ya contaba con un cronograma de incorporación de residentes de Túnez, Brasil, Uruguay y Turquía, con ingresos cada tres meses. Luego llegaron profesionales de India. La Dra. Ankita Jawanjal, que había terminado su grado en cirugía plástica a fines de 2023, eligió Posadas para realizar la beca de la ISAPS. Más tarde, el Dr. Shishira Ranade, cirujano de Bangalore, explicó que buscaba aprender sobre contorno corporal y cirugía estética en pacientes postbariátricos, y destacó la guía de Abrile para comprender desde los pasos básicos hasta las complejidades de cada intervención.

El Dr. Mahamood Aseef, también de India, cerró 2024 como el cuarto fellow del programa y agradeció la amabilidad del personal y de los residentes del hospital. El caso más reciente fue el del cirujano turco Mehmet Alperen, que completó una pasantía de tres meses en el marco de un programa de fellowship y eligió el Madariaga para profundizar en cirugía estética corporal, con una valoración del servicio como centro de referencia regional. Por qué un hospital público atrae a cirujanos del mundo Leídas en conjunto, las historias dejan ver un patrón. Los fellows no llegan a una clínica privada de élite, sino a un hospital público de alta complejidad.

El programa permite, según se informó, una formación equivalente a la de un residente de cirugía plástica, con acceso a infraestructura de primer nivel y a una casuística amplia y diversa. Hay además un efecto que va más allá del prestigio. Abrile explicó que la idea surgió de sus vínculos internacionales con la ISAPS y que el propósito es "formar futuros cirujanos plásticos que fortalecerán la salud pública en sus países".

El hospital recibe conocimiento, exporta formación y construye una red de profesionales que, a miles de kilómetros, hablarán de Posadas con nombre propio. El Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva cerró su decimoquinto año con más de 2 mil intervenciones realizadas y una red de atención que alcanza a los hospitales SAMIC de Eldorado y Oberá, con la meta de una cobertura plenamente provincial.