Luego de arribar a un acuerdo entre las partes, se definió el marco seguro para el uso y este martes se reanuda la actividad. Se prevé un nuevo encuentro para dar continuidad al trabajo conjunto.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 12:55hs.

El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones encabezó este jueves una mesa técnica de trabajo en la que organismos públicos y representantes de los sectores productivos, profesionales e industriales acordaron avanzar en la definición de lineamientos técnicos para regular el uso de Aeronaves Pilotadas a Distancia(RPA/RPAS) en aplicaciones agroquímicos. El encuentro permitió generar una base para establecer los principales aspectos que deberán contemplarse en la reglamentación.

La mesa técnica fue encabezada por el ministro de Ecología, Arq. Martín Recamán, y el subsecretario de Ecología y Desarrollo Sustentable, Facundo Ringa, quienes coordinaron el espacio de trabajo junto con representantes del Ministerio del Agro y la Producción, Salud Pública y el Ministerio de Trabajo. Participaron además el Senasa, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Misiones, el Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones, la Asociación Forestal Argentina y representantes de cámaras y asociaciones vinculadas a la actividad maderera, forestal, industrial, comercial y productiva.

Durante el encuentro se avanzó en la elaboración de lineamientos para establecer las condiciones para el uso de esta tecnología, contemplando aspectos vinculados a las modalidades de aplicación y las medidas de protección ambiental y sanitaria. También se trabajó sobre la necesidad de establecer un registro de aplicadores, una nómina de profesionales habilitados y un listado de productos fitosanitarios autorizados para estas aplicaciones.

Como parte de los acuerdos alcanzados entre los diferentes sectores, se resolvió que a partir del martes 24 de noviembre queda sin efecto la Disposición Nº 104 de la Subsecretaría de Ecología y Desarrollo Sustentable que establecía una pausa preventiva en el uso de drones en aplicaciones de agroquímicos. Además, quedaron definidos los integrantes de la mesa de trabajo.

Como próximo paso, este viernes se elaborará un borrador con los lineamientos acordados para poner a disposición de las partes y se prevé realizar una nueva reunión técnica para dar continuidad al trabajo conjunto, profundizar los aspectos abordados y avanzar en la definición de los criterios específicos que integrarán la reglamentación.

En este marco, el ministro Recamán destacó la importancia del encuentro y señaló: “Fue una mesa de trabajo muy positiva, en la que todos los participantes compartimos el objetivo de encontrar respuestas y soluciones a esta problemática. Se cumplió el propósito de generar un espacio de trabajo conjunto y permanente para avanzar en la reglamentación de la actividad. Además, nos permitirá establecer una línea de base y construir un registro que nos permita conocer quiénes utilizan esta tecnología, en qué condiciones y cómo se desarrolla su actividad en el territorio provincial”.

El trabajo conjunto permitió reunir distintas perspectivas sobre el uso de las Aeronaves Pilotadas a Distancia y avanzar en una base técnica para su reglamentación, con el propósito de establecer reglas claras, garantizar condiciones de seguridad para los operadores y la población, y prevenir posibles impactos sobre el ambiente.

En ese sentido, se informó que el objetivo del Ministerio es establecer un marco de actuación que permita incorporar esta tecnología a las actividades productivas bajo condiciones de seguridad y control compatibilizando el desarrollo de nuevas herramientas con la protección de la salud y el ambiente.