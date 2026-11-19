"Lo que resiste en la imagen", una exposición de fotografías históricas en el Museo Cambas, resultado de un trabajo interdisciplinario de rescate, organización y puesta en valor del patrimonio visual de la Junta de Estudios Históricos de Misiones. Victoria Groschopf, docente, coordinadora del proyecto de la fototeca y directora de la Biblioteca Clotilde González contó acerca del trabajo realizado y la importancia de preservar estas imágenes

jueves 19 de noviembre de 2026 | 11:48hs.

"Lo que resiste en la imagen", una exposición de fotografías históricas en el Museo Cambas, que también nos acerca a los materiales, tecnologías y procedimientos de cada época. Fotos: María de Perini

En la tarde del miércoles, en el Museo Regional Aníbal Cambas, se presentó “Lo que resiste en la imagen: fotografías, autores y procedimientos”, una exposición que propone mirar nuestro pasado a través de la fotografía histórica, conocer sus autores y valorar las técnicas que permitieron preservar estos testimonios a lo largo del tiempo.

“Es una oportunidad para reencontrarnos con nuestra memoria, nuestra identidad y el patrimonio cultural de Misiones”, explicaron en la apertura.

Las fotografías son parte de la fototeca de la Biblioteca Clotilde González de Fernández, que funciona en el edificio del Cambas, ambas instituciones dependen de la Junta de Estudios Históricos de Misiones. Hasta la actualidad se trabajó en alrededor de 200 fotos, se seleccionaron las más antiguas, fechadas en las últimas décadas del siglo XIX.

Trabajo especializado y comprometido

La exposición es el resultado de un año de trabajo dedicado al rescate, la organización y la puesta en valor del patrimonio visual de la Junta de Estudios Históricos de Misiones.

La iniciativa estuvo a cargo de profesionales de la carrera de Bibliotecología de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Unam especializadas en conservación de documentos, junto con estudiantes avanzados de Bibliotecología e Historia. El trabajo se realizó en articulación con la Biblioteca Clotilde Fernández.

“La propuesta vinculó la formación académica con el trabajo territorial en una institución dedicada a la custodia de la historia misionera”, señalaron.

Conservación y acceso al archivo

El abordaje de la fototeca siguió parámetros internacionales de archivística y conservación fotográfica. Luego de un diagnóstico inicial, el equipo avanzó en la valoración, clasificación, descripción y digitalización de las piezas, con criterios destinados a preservar los originales y facilitar el acceso al archivo.

Las tareas incluyeron el cuidado de los soportes materiales y el resguardo de la información contextual necesaria para identificar cada fotografía, conocer su procedencia e interpretarla como fuente histórica.

Durante la presentación de esta puesta en valor de los documentos fotográficos originales y su digitalización, el equipo interdisciplinario de trabajo describió que este proyecto busca rescatar, conservar y digitalizar fotografías históricas que muestran el territorio, paisaje y distintos aspectos de la sociedad desde las últimas décadas del 1800 en adelante.

La muestra se podrá visitar hasta la primera semana de diciembre.

“Buscamos que la comunidad conozca el valor de estas fotografías”

Victoria Groschopf, profesora del Departamento de Bibliotecología de la Facultad de Humanidades y Jefa de Trabajos Prácticos, es la directora del Proyecto de creación, organización y digitalización de la Fototeca de la Junta de Estudios Históricos de Misiones. Además, es la directora de la Biblioteca Clotilde González de Fernández, dependiente de la JEHM.

La especialista es una de las impulsoras de este trabajo de puesta en valor de la fototeca y en diálogo con El Territorio, contó acerca de cómo nació el proyecto, su desarrollo e importancia para la comunidad.

¿Cómo surge este trabajo que se muestra hoy en el Cambas para todo el público?

La muestra surge a partir de un proyecto de extensión que presentamos a la Universidad Nacional de Misiones dentro de lo que son los Profae, el Programa de Fortalecimiento de las Acciones de Extensión. Y con este tipo de proyectos suele pedirse, suele buscarse que tengan vinculación con otras instituciones del medio. Entonces, como yo trabajo acá en la Biblioteca Clotilde, que funciona en el Museo Cambas, que ambas instituciones dependen de la Junta de Estudios Históricos de Misiones, hicimos la vinculación, porque la Junta posee un interesante acervo de fondo fotográfico.

Hicimos la vinculación para trabajar con esas colecciones fotográficas. Y a partir de ahí planteamos la creación, la organización y digitalización de esa fototeca de la JEHM.

¿Cómo se conformó el equipo?

Trabajamos con un equipo donde estamos varias docentes, algunas del Departamento de Bibliotecología, de Historia, hay una profe que trabaja en Bibliotecología que también tiene formación en archivística, eso viene especialmente al caso por el tipo de documento que trabajamos. Y también tenemos estudiantes, becarios extensionistas que toman esta formación, que va más allá de lo que aprenden ellos específicamente en sus correspondientes carreras.

¿Cuántas fotos hay en total y con cuántas lograron avanzar hasta ahora?

El trabajo sigue hasta fin de este año con la actividad de la Facu o tal vez principio del año que viene. Nosotros decidimos arrancar -porque hay fotos originales y también copias, reproducciones de originales-. Entonces decidimos arrancar por lo más antiguo, que tiene mayor valor patrimonial, y que además por ahí es lo que está más frágil o lo que hay que cuidar más. No necesariamente tiene que estar frágil, pero es lo más valioso como para resguardar. Así que decidimos que íbamos a arrancar el trabajo desde allí y trabajamos más o menos unas 200 fotos aproximadamente, tal vez un poco más.

¿De qué fecha estamos hablando de esas primeras fotos? ¿Con qué fotos se encontraron?

Las fotos más antiguas son desde las últimas décadas del 1800. Periodos anteriores a la provincialización de Misiones. Y ahí tenemos fotos de algunos personajes conocidos que estuvieron involucrados también en todo lo que era el reconocimiento, las excursiones para conocer los lugares de Misiones, que todavía era territorio nacional.

Hay fotografías de Juan Queirel, Gaston Bourquin, Hamelle, Dorrego, fotógrafos que venían de otra parte, algunos de ellos tenían otra formación, eran ingenieros, agrimensores, y estaban recorriendo toda la zona como para hacer ese trabajo de reconocimiento, de mensura y sacaban fotografías.

Vimos hermosas fotografías históricas de las reducciones..

Sí, sí, tenemos fotos de distintas etapas, de distintas épocas de las reducciones, porque tenemos fotos en blanco y negro de Dorrego, por ejemplo, que son las más llamativas. También, de Queirel y Bourquin, fotos que están presentes y se reproducen en guías turísticas de la época. Era una forma de vender los lugares de la provincia, de promocionar para que la gente venga. Y por ejemplo, Bourquin hizo su publicación después sobre Misiones y las Cataratas, un libro que es bastante conocido, y él lanzó toda una serie de tarjetas postales con las imágenes que captaba. Y recorrió todo el país, es un fotógrafo de los conocidos a nivel nacional, y era un enamorado de misiones.

¿Podemos reflexionar acerca de la importancia, la dimensión que tiene este trabajo de salvaguarda del acervo fotográfico?

Y todo eso que te conté, todas esas fotografías están guardadas acá en la Biblioteca, y no sé si estás al tanto, pero no hay muchos profesionales que tengan formación en conservación y, además en conservación de cada tipo de documento. Porque cada tipo de objeto al que tenés que hacerle preservación, conservación, restauración tiene una forma de trabajo muy particular. Así que es muy lindo poder trabajar en este proyecto y se armó un gran equipo de profesionales y de estudiantes. Y a nosotros nos interesa mucho esa formación y también que la gente, la sociedad empiece a tomar más conciencia de que las fotografías antiguas es un patrimonio valiosísimo, que si no se cuida se va perdiendo.

¿Se refiere a los álbumes familiares, a fotografías que podemos tener en las casas?

Exactamente, cuando nosotros contamos, mostramos nuestro trabajo, en la inauguración, la gente automáticamente al finalizar nos comentó, “yo tengo las fotos de mi familia, que son tal…”.

Y todos sabemos cómo es el almacenamiento y el resguardo de las fotos familiares. Muchas veces no son las condiciones apropiadas para que perdure.

Que la gente conozca el valor de estas fotografías, nos parece importantísimo, que eso se empiece a difundir, que tomemos conciencia que más allá de que sea la foto de un familiar, una foto casera o lo que sea. Es muy valiosa, porque nos habla de una época, tiene un contexto, puede verse quizás la calle, los autos, los negocios, el paisaje, un patio de una casa, las construcciones. Hay mucha información que se puede rescatar a partir de una imagen

El Cambas tiene por estos días un montón de actividades para visitar

Sí, esta muestra queda aproximadamente dos semanas, 20 días. También hay un ciclo de cine de Unam Transmedia que comienza este jueves y se extiende tres días. Está la imagen de la Conquistadora, la Virgen de Habiyú y todas las salas con las muestras permanentes del Museo Cambas, que son hermosas. Además tenemos la Biblioteca. Es un momento especial para venir a disfrutar del museo.

Para agendar

El Museo Histórico Regional Aníbal Cambas

Situado en Alberdi 600, Parque República del Paraguay, Posadas

Infomes sobre días y horarios al 376 4-4145673.

En Instagram @museocambas