La actividad convocó a vecinos, profesionales, instituciones escolares y trabajadores del sistema de salud.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 16:07hs.

Con el objetivo de fortalecer la prevención, la detección temprana y la respuesta rápida ante episodios cardíacos, se llevó a cabo en el Cine Teatro Dalpra Wanderer de Montecarlo la Jornada Regional de Emergencias Cardiovasculares. El encuentro fue organizado por la Red de Asistencia al Infarto Agudo de Miocardio de Misiones (RIAMMIS), con el acompañamiento de instituciones sanitarias y de la Municipalidad de Montecarlo.

La actividad convocó a vecinos, profesionales, instituciones escolares y trabajadores del sistema de salud, estructurándose en dos módulos diferenciados de formación teórica y práctica.

El primer bloque estuvo destinado al público en general y buscó brindar herramientas claras para reconocer síntomas de alerta y actuar de inmediato frente a una situación de riesgo. El Dr. José Barrios expuso sobre cómo identificar las señales de alarma cardíaca y la necesidad de acudir sin demoras a un centro asistencial. Rocío Belén Correa abordó los protocolos de actuación ante casos de muerte súbita y los fundamentos de la reanimación cardiopulmonar. Las doctoras Laura Mezzi y Mayra Valdez coordinaron un taller práctico de RCP básico utilizando muñecos de entrenamiento para que los asistentes pudieran ejercitar las maniobras de compresión torácica.

Durante el segundo bloque, orientado específicamente al personal sanitario, los disertantes profundizaron en el diagnóstico y los protocolos de derivación dentro de la provincia. El Dr. Maximiliano Jara disertó sobre interpretación y lectura de electrocardiogramas. La Dra. Mayra Valdez analizó el abordaje clínico del infarto con y sin supradesnivel del segmento ST. El Dr. Enzo Moreschi presentó el esquema operativo y los circuitos de articulación de la Red de Infarto de Misiones.

Los especialistas coincidieron en un mensaje central: ante un dolor de pecho, la consulta médica debe ser inmediata, ya que frente a un infarto el paso de los minutos provoca daños progresivos e irreversibles en el músculo cardíaco.