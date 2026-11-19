La delegación misionera consiguió tres aprobaciones en la instancia nacional de la 43ª Olimpíada Matemática Argentina, que se desarrolló en La Falda, Córdoba hasta hoy. El estudiante del Liceo Naval Almirante Storni recibió una medalla por su destacado desempeño entre 190 participantes

jueves 19 de noviembre de 2026 | 13:55hs.

Alejo Valenzuela, del Liceo Naval Almirante Storni, con su medalla obtenida.

La matemática volvió a darle motivos de orgullo a Misiones en la instancia nacional de la Olimpíada Matemática Argentina (OMA), que reunió hasta este jueves a estudiantes de distintos puntos del país en La Falda, Córdoba. En esta edición, tres representantes de la provincia lograron aprobar la competencia y uno de ellos, Alejo Valenzuela, del Liceo Naval Almirante Storni de Posadas, obtuvo una mención especial que le permitió ubicarse entre los cinco mejores de un total de 190 participantes.

El reconocimiento fue acompañado por la entrega de una medalla, como distinción a su desempeño en las pruebas de resolución de problemas matemáticos, que demandan razonamiento lógico, creatividad y capacidad para encontrar diferentes caminos frente a desafíos de alta complejidad.

Junto a Alejo también aprobaron Tomás Valenzuela, estudiante del primer nivel del Liceo Storni, y Araceli Mabel Cerdán Vigo, representante del tercer nivel del Instituto Politécnico San Arnoldo Janssen. Esto significa que están habilitados para que en 2027 participen en Buenos Aires s de los certámenes que seleccionan al equipo que representará a Argentina en certámenes internacionales.

Los resultados adquieren especial relevancia en una competencia que convoca a estudiantes con una preparación específica en matemática y que, a través de distintas instancias clasificatorias, reúne a los jóvenes que alcanzaron los mejores desempeños en sus respectivas categorías.

Para Alejo, además, el nuevo reconocimiento se suma a una trayectoria sostenida en las olimpíadas. El estudiante del Liceo Storni ya había obtenido una mención especial en la instancia nacional de 2024 y, este año, consiguió avanzar en el selectivo para integrar el equipo argentino que participó en el proceso de preparación rumbo a la Olimpíada Internacional de Matemática, que se realizó en China.

La delegación misionera estuvo compuesta por doce integrantes, a los tres ya mencionados se suman en el primer nivel fueron seleccionados Elián Gadiela Benítez, del Instituto Superior Adventista de Misiones de Leandro N. Alem; Juan Martín Dreger, del Bachillerato Humanista de Posadas; María C. Calvo Grajales, del Instituto San Francisco de Asís de Eldorado; Lucas Valentín Ferreyra, del Colegio San Josafat de Apóstoles; Josefina Nobs, del Instituto Nuestra Señora de Itatí de Capioví; Dante Pravisani y Alejandro David Sánchez, del Instituto Familiar Gurmerindo Esquivel de Eldorado; Benjamín T. Sano Tarutani, del Instituto San Francisco de Asís de Eldorado. En el segundo nivel: Tiziana Gerula del Liceo Naval Almirante Storni, y Amadeus Ulises Rebhein, del Instituto Madre de la Misericordia.

De esta manera, los tres estudiantes misioneros que aprobaron la instancia nacional vuelven a poner en valor el trabajo de preparación y la dedicación que requiere este tipo de competencias, en las que el desafío no pasa solamente por encontrar un resultado correcto, sino también por desarrollar y fundamentar estrategias propias para resolver problemas.