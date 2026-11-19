María Alvez, Miriam López y Marisa Monzón liderarán el espacio con el objetivo de profundizar la unidad de la clase trabajadora en toda la provincia.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 13:48hs.

Con María Alvez, Miriam López y Marisa Monzón al frente, la CTA Autónoma de Misiones tendrá una conducción integrada por tres mujeres asumen el desafío de "fortalecer la organización, ampliar la representación y profundizar la unidad de la clase trabajadora en toda la provincia, con un horizonte de construcción hasta 2030".

El encuentro de trabajadores contó con la presencia de Julio Fuentes, presidente de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (Clate), y Pablo Spataro, secretario adjunto de la CTA Autónoma Nacional.

La jornada reunió a una amplia diversidad de organizaciones sindicales, sociales y territoriales: ATE, el Centro de Trabajadores Jubilados y Pensionados de ATE, Adunam, APL, Sutras, Judiciales, organizaciones nucleadas en Fetara, el Sindicato de Tareferos de Montecarlo, el Foro de la Niñez, Ciudad Nueva, Movimiento Evita, Familiares y Víctimas de la Violencia Institucional, Sipase, Sirpa Bibliotecarios, MAP, la Federación Indígena y la CTD Aníbal Verón, entre otras.

"Esta amplia participación no es un dato menor, expresa una forma de entender y construir el sindicalismo. Una CTA que reconoce como sujeto de representación a todas y todos los trabajadores, sin distinción de su situación laboral: quienes tienen empleo formal, quienes forman parte de la economía popular, quienes trabajan en el ámbito rural y comunitario, y también quienes ya se encuentran jubilados. Una identidad histórica que entiende que la clase trabajadora es diversa, pero comparte la necesidad de organizarse y defender sus derechos", expresaron desde el sindicato.

Cooperación sindical

En el marco de la presentación de la nueva conducción se firmaron dos actas de intención con vista a nuevos caminos de articulación y cooperación. La primera es un acta de intención intersindical y bilateral entre la CTA A Misiones, el Sindicato de los Metalúrgicos del Gran Porto Alegre (Stimepa) y la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (Clate). El acuerdo busca resguardar la integridad y los derechos de las y los trabajadores que migran a Brasil en busca de oportunidades laborales.

Las organizaciones manifestaron su voluntad política e institucional de establecer un marco de cooperación bilateral, asistencia recíproca y coordinación intersindical en áreas de interés común, respetando la autonomía, independencia y personería de cada entidad. Al referirse a esta problemática, Julio Fuentes sostuvo: "No podemos hacernos los distraídos con esta situación, no vamos a mirar para otro lado. Nuestros compañeros y compañeras tienen que tener la mayor dignidad y legalidad posible en esta situación".

La segunda acta de intención se firmó entre la CTA A Misiones y la Asociación Colonos Unidos por la Chacra, de San Pedro. El documento expresa la voluntad de fortalecer la representación gremial, defender los derechos de los trabajadores de la actividad y coordinar acciones sindicales conjuntas. En ese sentido, la organización solicitó su incorporación a la CTA A Misiones.

Protagonismo de las mujeres

Durante el encuentro también hubo definiciones políticas sobre el escenario nacional y los desafíos que enfrenta el movimiento obrero. Pablo Spataro destacó el carácter de unidad de la nueva CTA A Misiones y la importancia de construir organización desde las bases. "Argentina está viviendo momentos de crueldad, pero este Gobierno Nacional está en crisis. Y esto no es magia, es gracias a la pelea que dimos y seguimos dando en las calles, hablando con nuestra gente, con quienes tenemos al lado. Este modelo económico ya lo conocemos", expresó.

Por su parte, María Alvez puso el foco en el protagonismo de las mujeres dentro de las luchas populares y sindicales. Remarcó que históricamente estuvieron en la primera fila y en las trincheras, siendo también motor de organización y transformación.

Miriam López, en tanto, destacó el sentido político de la nueva gestión y su apuesta a una construcción democrática, donde todas las voces tengan lugar, sean escuchadas y puedan contribuir al fortalecimiento de la organización colectiva.

Finalmente, Marisa Monzón recuperó la lucha del movimiento universitario y el acompañamiento de la sociedad en defensa de la educación pública, gratuita y de calidad, como una de las grandes banderas que siguen movilizando a la comunidad.