Santa Ana presenta su nueva propuesta turística con un workshop y ronda de negocios

La localidad llevará adelante este viernes “Santa Ana Nos Conecta”, una iniciativa destinada a fortalecer la actividad, promocionar los atractivos y generar nuevas oportunidades de desarrollo para el sector.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 13:45hs.

La localidad de Santa Ana llevará adelante este viernes el Workshop Turístico y Ronda de Negocios “Santa Ana Nos Conecta”, una iniciativa destinada a fortalecer la actividad turística, promocionar los atractivos de la localidad y generar nuevas oportunidades de desarrollo para el sector. El encuentro se realizará en el SUM Cultural de Santa Ana, de 8:30 a 12:30 horas, con la participación de prestadores turísticos locales y operadores de turismo de distintos puntos de la provincia. Durante la jornada se presentará “Santa Ana Nos Conecta”, una propuesta turística de 3 días y 2 noches que permitirá descubrir los atractivos naturales, históricos, culturales y recreativos de la localidad. También se dará a conocer un Asistente Virtual Turístico de WhatsApp, disponible las 24 horas, para facilitar el acceso a información y servicios turísticos. La actividad incluirá una ronda de negocios destinada a generar vínculos comerciales entre prestadores locales y operadores turísticos, promoviendo nuevas oportunidades de comercialización y posicionamiento de Santa Ana como destino turístico dentro de Misiones.

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