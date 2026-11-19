Se llevaron adelante capacitaciones y reuniones vinculadas a esta nueva etapa en el fuero penal.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 15:08hs.

Se llevó a cabo el quinto y último encuentro de la capacitación destinada a los profesionales que se desempeñen como supervisores en el marco del nuevo Régimen Penal Juvenil establecido por la Ley Nacional Nº 27.801.

Estuvo presente el Ministro del Superior Tribunal de Justicia Juan Manuel Díaz quien destacó el trabajo conjunto que permitió llevar adelante esta instancia de formación, considerada una iniciativa pionera a nivel nacional para fortalecer el sistema de justicia del Régimen Penal Juvenil a través de la figura del supervisor especializado. Agradeció el acompañamiento de los ministros del STJ y a su presidente, Rosanna Pia Venchiarutti Sartori, el Procurador General, el Centro de Capacitación Judicial y los distintos equipos técnicos y profesionales que participaron en el desarrollo de los contenidos.

Díaz realizó un balance del trayecto formativo, que estuvo organizado en cinco módulos desde los principios rectores del Régimen Penal Juvenil y su vinculación con el derecho internacional de los derechos humanos, hasta los aspectos relacionados con la salud integral de los adolescentes.

Finalmente, señaló que esta jornada representa un cierre transitorio de la primera etapa de capacitación, dado que el proceso continuará con nuevas instancias vinculadas a las experiencias y los desafíos que surjan de la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801. También se transmitió a los supervisores especializados el compromiso de acompañamiento de los distintos equipos de trabajo, destacando que se trata de un desafío institucional compartido: “La gestión consiste en la posibilidad de encontrar respuestas y soluciones donde previamente no las hay” finalizó.

La temática del quinto encuentro estuvo centrada en la "Gestión Institucional e Interinstitucional" entendida como una herramienta fundamental para la articulación entre organismos y la construcción de respuestas ante las distintas situaciones que puedan presentarse, y estuvo a cargo de Carlos Fabián Oudín, Secretario General de Acceso a la Justicia, DD. HH. y Violencia Familiar y Juan Ignacio Geisler, Secretario del Departamento de Entrada Única de Trámites de las Defensorías Oficiales (DEUT) . La moderadora fue Silvina Vedoya Recio del Juzgado de Familia Nº 3.

Durante la capacitación se abordaron contenidos vinculados a la organización institucional del Régimen Penal Juvenil, haciendo hincapié en la coordinación entre el Poder Judicial y los distintos organismos intervinientes, así como en la delimitación de sus competencias, responsabilidades y ámbitos de actuación.

Además, se trabajó sobre los circuitos de derivación y seguimiento conforme a los protocolos vigentes, la articulación necesaria para la ejecución del Plan Individual de Supervisión y los mecanismos de comunicación institucional, registro y resguardo de la confidencialidad de la información.

Ciclo de formación

La capacitación tomó en cuenta la Acordada Nº 108 del Superior Tribunal de Justicia misionero, mediante la cual se crea el Registro Ad Hoc de Supervisores para el Fuero Penal y forma parte de las acciones de implementación previstas en el Acuerdo Nº 06/2026.

En este proceso, la formación académica especializada de los supervisores constituye una instancia fundamental para garantizar que las nuevas herramientas previstas por el sistema puedan traducirse en una intervención judicial adecuada y especializada.

La capacitación contó con cinco encuentros llevados a cabo entre octubre y noviembre y desarrollados exclusivamente por videoconferencia. La participación fue de carácter obligatorio para quienes se postularon como supervisores. Su objetivo principal fue establecer un sistema de capacitación inicial habilitante para los profesionales que pretendan desempeñarse como Supervisores Interdisciplinarios del Régimen Penal Juvenil en la Provincia de Misiones.