Hablaron de dinero y contratos, el hijo de Deicas habría pedido que no los contacten más y Sandra le respondió sin vueltas.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 14:30hs.

Las palabras de Marcos Camino Jr. dejaron una puerta abierta. A poco más de una semana de la muerte de su papá, uno de los fundadores de Los Palmeras, el joven acordeonista agradeció el cariño recibido y confirmó que seguirá al frente de la banda santafesina. Pero en el mismo mensaje dejó una frase que encendió las alarmas, porque anticipó que hay cosas que sabe, que calló y que algún día va a contar.

Lo hizo a través de sus historias de Instagram. Allí contó que le resultó imposible responder a tantos mensajes, aunque los leyó todos y los sintió. “Quiero agradecer de corazón cada mensaje, cada palabra de aliento, cada abrazo y cada muestra de cariño que recibí en estos días tan difíciles”, expresó. Sobre el golpe personal que significó la pérdida, reflexionó: “A veces la vida nos golpea de una manera que cuesta entender y encontrar fuerzas para seguir. Pero el tiempo irá acomodando las cosas, sanando las heridas”.

Lo que calló y lo que prometió

Camino Jr., que integra la agrupación desde la salida de Cacho Deicas, aseguró que va a cumplir con el deseo de su padre. “Voy a seguir luchando, trabajando y entregándome hasta el último día por @lospalmerasoficial, porque sé que fue el sueño de toda la vida de mi papá, aquello por lo que se desvivió, por lo que dejó todo y a lo que le entregó su alma”, escribió.

En otro tramo, el músico dejó entrever que existen situaciones del pasado que prefirió no hacer públicas. “Hay muchas cosas que sé, muchas que callé y otras que durante mucho tiempo elegí no contar. Hoy no es el momento, pero llegará el día en que también voy a hablar como han hablado de mi papá”, afirmó. Sus palabras alimentaron las versiones sobre una posible interna dentro de la banda que su padre ayudó a fundar.

Sobre ese conflicto habló el panelista Pepe Ochoa, quien aseguró que la relación entre Marcos Camino y Cacho Deicas no terminó bien. “Había una interna, se dejaron de hablar. Nunca más se vieron. Desde ahí empezó a ser un poco raro, hablaban que era un tema de dinero, de contratos”, reveló. Ochoa no dio mayores detalles de lo que habría pasado, pero sostuvo que, antes de morir, Camino intentó retomar el vínculo a través de los hijos de Deicas y no tuvo éxito.

El cruce entre las familias

Según Ochoa, la situación se tensó todavía más después del fallecimiento. “Desde la muerte, la familia de Marcos está indignada con la familia de Cacho”, señaló. El panelista contó que Sandra, la esposa de Camino, les escribió mensajes privados y que recibió una respuesta de Cristian, hijo de Deicas: “No nos contactes nunca más en tu vida”.

Sandra expresó su malestar en redes sociales con un mensaje dirigido a Cristian. “Hipócritas, más desplantes de los que ustedes hicieron, imposible”, escribió.