Está ubicada en el Jardín Botánico y busca acercar a los vecinos herramientas y conocimientos para desarrollar sus propios cultivos.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 14:39hs.

El proyecto de la Huerta Urbana Modelo, ubicada en el Jardín Botánico de Oberá, tiene como principal objetivo acercar a los vecinos herramientas y conocimientos para desarrollar sus propias huertas en sus hogares, aprovechando los recursos disponibles y promoviendo prácticas sustentables.

De acuerdo a lo que se explicó desde la comuna, el espacio fue creado para demostrar que es posible producir alimentos en ámbitos urbanos, incluso cuando se dispone de superficies reducidas. Cuenta con un invernadero para la producción de plantines de verduras, un sistema de riego que aprovecha una vertiente natural y sectores destinados a capacitaciones y actividades de aprendizaje.

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa fue la recuperación de una vertiente natural existente en el predio. Este trabajo se realizó de manera conjunta con el Inta y permitió incorporar un sistema de captación, almacenamiento y bombeo de agua para el riego de los cultivos. Para ello, se contó con la colaboración de un técnico de la localidad de Alberdi, quien asesoró en la construcción del reservorio y en las características necesarias para su funcionamiento. De esta manera, se aprovecha un recurso natural para el riego, evitando el uso de agua potable de la red y promoviendo un consumo responsable.

El predio también cuenta con un invernadero donde se producen los plantines de verduras que luego se distribuyen a los vecinos a través del programa municipal “Armamos la Huerta Juntos”. La propuesta se desarrolla mediante las comisiones vecinales, con encuentros en los barrios donde se brinda capacitación y asesoramiento para que las familias puedan iniciar sus propias huertas.

Entre los conocimientos que se comparten se encuentra la elaboración de compost a partir de residuos orgánicos de la cocina y hojas de árboles, evitando la quema y favoreciendo el aprovechamiento de estos materiales. También se enseña a reutilizar recipientes como botellas, bidones y otros envases para construir huertas en altura, una alternativa especialmente útil para quienes no cuentan con terrenos o espacios amplios.

Cabe destacar que se realizarán capacitaciones sobre siembra, trasplante, cuidado de cultivos, intercambio de especies y producción de plantas aromáticas y medicinales, entre otras actividades vinculadas al sector agropecuario, que se informará por los canales correspondientes, las fechas y horarios de los mismos.

Asimismo, se prevé desarrollar talleres destinados a productores, mediante un trabajo articulado con el área de Agro, con propuestas que comenzarán a proyectarse para el próximo año.