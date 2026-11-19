Estudiantes de quinto año de la Escuela Secundaria de Innovación desarrollaron Prisma Ignis, una herramienta tecnológica para mejorar la comunicación interna de la Cámara de Representantes ante situaciones de emergencia.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 14:13hs.

Alumnos de quinto año de la Escuela Secundaria de Innovación crearon Prisma Ignis, una innovadora herramienta tecnológica destinada a optimizar la comunicación interna de la Cámara de Representantes durante situaciones de emergencia. La propuesta surgió de una necesidad planteada y contó con el acompañamiento de la Secretaría Legislativa de Inteligencia Artificial durante las prácticas profesionalizantes.

La iniciativa permitió que los jóvenes aplicaran sus conocimientos en investigación y programación para desarrollar una solución destinada a la seguridad de la institución. La experiencia forma parte del trabajo que la Cámara sostiene desde hace tres años para recibir y acompañar a estudiantes de la Escuela de Innovación en sus primeras experiencias dentro del ámbito laboral.

Al respecto, Flavia Bojanovich, secretaria Legislativa de Inteligencia Artificial, destacó la continuidad de esta propuesta y el valor de generar espacios donde los jóvenes puedan asumir responsabilidades, integrarse a equipos de trabajo y responder a necesidades concretas de una institución.

“Desde hace tres años, la Secretaría de Inteligencia Artificial recibe a estudiantes de quinto año de la Escuela Secundaria de Innovación para realizar sus prácticas profesionalizantes. La importancia de esta iniciativa radica en generar espacios de aprendizaje donde los jóvenes puedan tener sus primeras experiencias dentro de equipos de trabajo, asumir responsabilidades, distribuir roles y tareas, cumplir horarios y alcanzar objetivos concretos, respondiendo a necesidades reales de una institución”, explicó.

La funcionaria también señaló que, en esta oportunidad, el trabajo respondió a una demanda de la Secretaría Administrativa de la Cámara de Representantes, particularmente del área de Seguridad. Además, remarcó que estas experiencias permiten que los estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos durante su formación y se familiaricen con las responsabilidades propias del ámbito laboral.

Por su parte, Rubén Mattos, instructor de los estudiantes por parte de la Secretaría Legislativa de Inteligencia Artificial, explicó que el sistema busca complementar las alarmas existentes mediante notificaciones específicas al personal, para evitar confusiones y facilitar una respuesta adecuada ante una emergencia.

“Este proyecto surgió a partir de una necesidad de la Cámara de Representantes de contar con un sistema de alertas que permita informar al personal de manera rápida y precisa ante situaciones de emergencia, como incendios o fallas técnicas. El objetivo es complementar el sistema de alarmas existente, ya que muchas veces, cuando se activa una alarma, el personal no sabe exactamente qué ocurrió ni cómo debe proceder”, explicó.

Mattos detalló que la herramienta permite enviar mensajes de texto a los celulares del personal previamente registrado. Los responsables de seguridad pueden seleccionar indicaciones específicas según la situación, como la evacuación de un piso o de todo el edificio, una situación controlada o una falla técnica. También destacó que, desde la Cámara, acompañaron y orientaron a los estudiantes durante el proceso para convertir sus conocimientos en una solución útil para la institución.

En tanto, Rocío Quiroga, directora de la Escuela Secundaria de Innovación, agradeció a la Cámara de Representantes por brindar este espacio de formación por tercer año consecutivo y destacó el compromiso de los estudiantes y sus familias durante la experiencia.

“Es muy importante que las instituciones destinen tiempo y recursos para recibir a los jóvenes, acompañarlos durante su formación y ofrecerles la posibilidad de desarrollar experiencias concretas en un ámbito laboral. Quiero felicitar a los estudiantes por el compromiso y la responsabilidad que demostraron a lo largo de este proceso. Supieron responder a una necesidad real de la institución, afrontar el desafío planteado y cumplir con las expectativas del proyecto”, expresó.

Finalmente, Santiago Duarte, estudiante de la Escuela Secundaria de Innovación y participante del desarrollo, explicó las características técnicas de Prisma Ignis y las herramientas utilizadas para su programación.

“El programa está destinado al personal de seguridad y contempla cuatro situaciones: evacuación, situación controlada, error técnico y mantenimiento. Según lo que ocurra, los responsables pueden seleccionar el mensaje correspondiente y enviarlo mediante SMS al personal. Además, el sistema permite elegir a qué edificio se dirige cada notificación, ya sea el edificio anexo, el edificio histórico o el tribunal”, detalló.

El estudiante también contó que utilizaron Google Sheets para organizar la información del personal, incluidos los números de teléfono, correos electrónicos, oficinas y situación laboral. De esta manera, el sistema puede identificar quiénes deben recibir las notificaciones según el edificio y el sector donde trabajan. Duarte valoró la experiencia como una oportunidad para investigar, analizar alternativas y aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación en el desarrollo de una herramienta destinada a mejorar la comunicación y la seguridad institucional.