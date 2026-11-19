La depreciación de la moneda brasileña mejora el poder de compra de los argentinos que cruzan para adquirir productos y anticipa una temporada de verano con mayor atractivo para sus destinos turísticos. Sin embargo, también representa un desafío para los comercios fronterizos y las economías regionales, ya que Brasil concentra el 35% de las exportaciones de esos sectores.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 14:36hs.

La depreciación del real brasileño vuelve a modificar el escenario económico en la frontera misionera. La pérdida de valor de la moneda del país vecino mejora el poder de compra de los argentinos que cruzan para adquirir productos y servicios, pero también representa una nueva dificultad para los comerciantes locales, que deben competir con precios más convenientes del otro lado de la frontera.

El movimiento cambiario comenzó a profundizarse el 26 de octubre, un día después de la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro. La reacción de los mercados provocó una fuerte caída de la moneda brasileña frente al dólar, en medio de las dudas sobre el rumbo fiscal que tendrá el próximo mandato del presidente reelecto y un contexto internacional marcado por una mayor preferencia de los inversores por activos considerados seguros.

La magnitud del movimiento se reflejó rápidamente en las cotizaciones. Durante aquella primera reacción, el dólar avanzó un 8,36% frente al real en una sola jornada, la mayor depreciación diaria de la moneda brasileña en 23 años. En los mercados se llegó a registrar una pérdida de hasta el 12% frente a la divisa estadounidense.

En Misiones, el efecto también se trasladó a las cotizaciones fronterizas. El 26 de octubre, el real se vendía entre $290 y $292 en los principales pasos sobre el río Uruguay, cuando el viernes anterior había llegado a $320. En Posadas, durante esa misma jornada, la cotización para la venta se ubicaba en torno a los $303, frente a valores cercanos a los $330 del cierre de la semana anterior. Hoy, la cotización está rondando los $300.

La referencia bancaria de este jueves 19 de noviembre muestra al real a $248 para la compra y $278 para la venta en el Banco Nación. Se trata de una cotización bancaria que no necesariamente coincide con los valores de las casas de cambio y las operaciones informales en las localidades fronterizas.

La evolución también puede observarse en la relación entre ambas monedas durante las últimas semanas. El 9 de octubre, un real equivalía aproximadamente a $303,83, mientras que el 13 de noviembre se ubicaba en $273,72 según una medición basada en las cotizaciones mayoristas. Esto representa una caída cercana al 10% en pesos. Al mismo tiempo, el dólar pasó de cotizar 4,98 reales a 5,65 reales en Brasil, una suba del 13,3% en poco más de un mes.

El resultado es un Brasil relativamente más barato para los argentinos, una situación que puede repercutir tanto en las decisiones de consumo de quienes viven cerca de la frontera como en la planificación de las vacaciones de verano.

El movimiento de compradores hacia Brasil

La diferencia de precios puede incentivar un mayor cruce de consumidores hacia las ciudades brasileñas, especialmente en localidades como Bernardo de Irigoyen, donde la frontera seca facilita el acceso a Dionísio Cerqueira y Barracão. Allí, los supermercados y comercios del otro lado aparecen como una alternativa para quienes buscan reducir los gastos cotidianos.

Entre los productos que pueden resultar más convenientes se encuentran alimentos, carnes, lácteos, frutas, verduras, artículos de limpieza, indumentaria y productos de uso doméstico. Esta dinámica también puede extenderse a otras localidades de la provincia, donde la cercanía con Brasil facilita los desplazamientos para aprovechar las diferencias cambiarias.

La situación también alcanza a localidades como San Antonio, Comandante Andresito, San Javier y Alba Posse, donde el intercambio comercial con las ciudades brasileñas forma parte de la dinámica cotidiana. En esos puntos, las variaciones del tipo de cambio pueden modificar rápidamente los hábitos de compra y el destino del consumo familiar.

La contracara es la presión que esta situación puede generar sobre los comercios misioneros. Cuando los consumidores encuentran precios más bajos del otro lado de la frontera, parte del gasto que habitualmente quedaría en los negocios locales puede trasladarse hacia Brasil, en un contexto en el que las ventas internas ya enfrentan dificultades.

El problema no se limita a los pequeños establecimientos. Los supermercados, comercios de indumentaria, distribuidores y negocios dedicados a productos de consumo masivo también pueden sentir los efectos de una mayor competencia externa. La diferencia cambiaria se convierte así en un factor adicional para una actividad comercial que depende del poder adquisitivo de los consumidores y de sus posibilidades de sostener el consumo dentro de la provincia.

Un verano con Brasil más barato

El impacto de la depreciación del real también se proyecta sobre la próxima temporada turística. Los destinos brasileños, especialmente las playas de Santa Catarina, pueden ganar atractivo entre los misioneros que organizan sus vacaciones y buscan alternativas para reducir los gastos.

Florianópolis, Camboriú, Bombinhas y otras localidades del litoral brasileño suelen concentrar una importante cantidad de viajeros de la provincia. Con una moneda brasileña más débil, los gastos en gastronomía, supermercados, combustible, transporte y distintos servicios pueden resultar más convenientes para quienes viajan desde Argentina.

De acuerdo con un relevamiento de la consultora Analytica, Brasil está un 17% más barato para los turistas argentinos en comparación con enero y febrero de 2026. La diferencia también alcanza al 11,4% respecto del mismo período de 2025. El cálculo contempla la evolución del tipo de cambio y los precios relativos de ambos países, por lo que no representa simplemente la variación nominal del real.

El tipo de cambio real bilateral entre Argentina y Brasil llegó, además, a su nivel más bajo desde abril de 2025. Esto significa que los bienes y servicios brasileños resultan relativamente más económicos frente a los argentinos.

Para los viajeros, el efecto se refleja especialmente en los consumos que se realizan durante la estadía. Las comidas, las compras en supermercados, los traslados internos y otros gastos cotidianos pueden demandar una menor cantidad de pesos si los precios en reales se mantienen estables.

Sin embargo, la ventaja cambiaria no implica que todos los componentes de un viaje sean necesariamente más económicos. Los pasajes, alojamientos y otros servicios pueden tener precios fijados en dólares o ajustarse según la demanda de la temporada. También influye la modalidad de pago elegida y la cotización aplicada por bancos, tarjetas y billeteras virtuales.

La tendencia puede representar una dificultad adicional para el turismo interno y para los destinos misioneros que reciben visitantes brasileños. Un Brasil más económico puede incentivar a los argentinos a vacacionar allí y, al mismo tiempo, reducir el atractivo de las propuestas turísticas nacionales para los viajeros del país vecino.

En Puerto Iguazú, donde el turismo brasileño tiene un peso importante, la evolución cambiaria constituye una variable a seguir de cerca por su posible incidencia en el movimiento de visitantes, las reservas y el consumo en los establecimientos turísticos.

La preocupación por las economías regionales

Más allá del comercio fronterizo y el turismo, la depreciación del real también genera preocupación por sus consecuencias sobre las exportaciones argentinas. Brasil es uno de los principales mercados para la producción nacional y concentra el 35% de las ventas externas de las economías regionales.

El dato surge de un informe de la Fundación Mediterránea, que advierte sobre la exposición de distintas actividades productivas a la evolución de la economía brasileña. El debilitamiento de su moneda puede encarecer los productos argentinos para los compradores de ese país y reducir su competitividad frente a la producción local o a la de otros mercados.

Entre los productos con mayor dependencia de Brasil aparecen las aceitunas, con el 75% de sus exportaciones destinadas a ese mercado; las papas industrializadas, con el 69%; el ajo, con el 63%; las manzanas, con el 54%; las ciruelas secas, con el 51%; las pasas de uva, con el 49%, y las peras, con el 41%.

El efecto puede ser doble. Por un lado, la depreciación del real encarece relativamente los productos argentinos para los importadores brasileños. Por otro, una eventual desaceleración de la economía del país vecino puede reducir la demanda y limitar las posibilidades de colocar mercadería en ese mercado.

Para Misiones, la situación adquiere especial relevancia por la relación comercial con el principal socio del Mercosur. La provincia mantiene un intercambio permanente con Brasil, tanto por el consumo cotidiano en las localidades fronterizas como por la actividad de empresas que comercializan sus productos en ese mercado.

Entre las actividades misioneras que mantienen vínculos comerciales con Brasil se encuentran la yerba mate, el té, la madera y sus manufacturas, además de otros productos agroindustriales. Para estos sectores, la cercanía geográfica representa una ventaja logística y comercial, pero también implica una exposición directa a los cambios económicos y cambiarios del país vecino.

Un real más débil puede modificar los precios relativos de los productos y dificultar las negociaciones con compradores brasileños. Si los costos de producción y logística en Argentina se mantienen elevados en dólares, las empresas locales pueden encontrar mayores obstáculos para competir con proveedores de Brasil o de otros países.

A esto se suma la perspectiva de una desaceleración de la economía brasileña. Las proyecciones del mercado para 2027 fueron recortadas al 1%, frente al 1,3% que se esperaba antes de las elecciones y al 1,7% previsto a comienzos de año. La menor expectativa de crecimiento también puede repercutir sobre la demanda de productos importados.

El economista Jorge Day, responsable del área de Economía Regional de la Fundación Mediterránea, advirtió que un real más débil encarecería los productos argentinos para los compradores brasileños. También señaló que un eventual ajuste fiscal en Brasil, acompañado por tasas de interés elevadas, podría reducir todavía más la demanda de productos provenientes de Argentina.

En ese contexto, los sectores más expuestos deberán buscar mejoras de competitividad y alternativas para diversificar sus destinos de exportación. Sin embargo, Brasil continuará siendo un mercado difícil de reemplazar por su cercanía, su tamaño y la integración comercial existente entre ambos países.

De esta manera, la caída del real presenta dos caras para Misiones. Por un lado, abre una oportunidad para los consumidores que buscan precios más bajos en Brasil y para quienes planean sus vacaciones de verano. Por otro, profundiza la competencia para los comercios de frontera y suma incertidumbre para los sectores productivos que necesitan sostener sus ventas en el mercado brasileño.