Atención sin turno para hombres desde los 40 años y jornada de Uro-Oncología este viernes 20 de noviembre.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 16:30hs.

Más de 500 hombres se realizaron estudios de próstata en el Servicio de Urología del Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga durante el Mes del Hombre, una campaña de Noviembre Azul destinada a varones desde los 40 años. La atención fue por demanda espontánea, sin turno previo, los lunes, miércoles y viernes de 7 a 16, y el balance se conoce a pocos días de la 3.ª Jornada de Uro-Oncología del Instituto Misionero del Cáncer, prevista para este viernes 20 de noviembre.

El cáncer de próstata es una enfermedad frecuente y silenciosa, ya que en sus etapas iniciales no suele dar síntomas. Por eso los especialistas insisten en la prevención y en no esperar a sentir molestias para consultar. El jefe del Servicio de Urología, doctor Marcelo Cabañas, explicó que es importante hacer medicina preventiva y “consultar aun sin tener síntomas”. La detección temprana aumenta de manera notable las posibilidades de un tratamiento efectivo, y existen métodos terapéuticos capaces de curar la enfermedad.

Cómo fue la campaña

La propuesta se pensó para eliminar barreras. Durante las dos semanas centrales de noviembre, los hombres pudieron acercarse al hospital sin turno y en amplios horarios para realizarse un control. Los estudios incluyeron análisis de sangre y de orina, además de un examen físico, herramientas simples que permiten sospechar y detectar la patología a tiempo.

La invitación también circuló en redes sociales, donde los médicos residentes de Urología difundieron un mensaje directo para que los hombres se animen a consultar. Con un tono cercano y sin tecnicismos, buscaron derribar el tabú que históricamente aleja a los varones de los consultorios y que, según los especialistas, es el primer obstáculo a vencer antes que la enfermedad misma.

La cifra de más de 500 pacientes representa un volumen importante de atención para el sistema público y, al mismo tiempo, muestra que el mensaje de prevención empieza a calar en una población reacia a la consulta médica.

El viernes 20 de noviembre, de 8 a 14.30, el Instituto Misionero del Cáncer será sede de la 3.ª Jornada de Uro-Oncología sobre cáncer de próstata. La inscripción es por código QR y los especialistas abordarán el diagnóstico, el tratamiento y los avances en la especialidad.