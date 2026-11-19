La familia de Julián Vicente Ascué, el hombre que murió durante un procedimiento policial para su traslado a una clínica mental, sostiene que su muerte fue producto de golpes y accionar de los uniformados. La querella, representada por el abogado Adrián Benítez, solicitará una serie de medidas para una nueva investigación. La autopsia determinó que Ascué murió por un paro cardiorespiratorio.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 16:06hs.

La causa que busca esclarecer la muerte de Julián Vicente Ascué (41), el hombre que padecía una discapacidad mental y murió el pasado sábado durante un procedimiento policial en su vivienda del microcentro de Posadas, donde los uniformados debían cumplir una orden judicial para trasladarlo a una clínica de rehabilitación, continua en su etapa inicial bajo la carátula de muerte dudosa.

En ese marco la querella, representada por el abogado Adrián Benítez, presentó ante el Juzgado de Instrucción Seis una serie de pedidos que consideran importantes para acreditar que la muerte de Ascué fue producto de un crimen que comenzó con irregularidades y se produjo debido a golpes y al uso de gas pimienta.

En tanto, la familia de la víctima solicitó la realización de una nueva autopsia y estudios médicos complementarios, además de que las pericias e investigación sea trabajo de una fuerza de seguridad federal. El pedido se da luego de que se haya advertido en la vivienda de Ascué varios indicios de un mal accionar policial que provocó su muerte.

Entre las pruebas, lo más destacado son los rastros de sangre que se encontró en distintas zonas de la casa que iban desde la sala hasta la habitación del hombre de 41 años. Incluso, El Territorio pudo saber que había rastros de sangre en unas mancuernas que la víctima utilizaba para realizar ejercicio.

Traslado a la fuerza

Sobre las circunstancias de la muerte de Julián, este medio pudo saber que comenzó cerca de las 10.30 del pasado sábado, cuando efectivos policiales se dirigieron al domicilio del hombre por una orden del Juzgado de Familia Dos de Posadas debido a que Ascué padecía una discapacidad mental y debía ser trasladado a la Clínica Arandú para ser atendido y sometido a una evaluación interdisciplinaria.

La orden del juzgado, a cargo del magistrado Roberto Frank, fue por pedido de la madre del ahora fallecido, quien recurrió a la Justicia para que su hijo pueda tener asistencia médica. Por ello, se autorizó la intervención de la Policía de Misiones para poder ingresar a la propiedad, solicitar apoyo de una ambulancia y trasladarlo hasta la clínica.

Sin embargo, según denuncia la querella, desde un principio los efectivos de la Seccional Primera procedieron de una mala manera, ya que cuando se habrían presentado en el domicilio Ascué pidió que le mostraran la orden judicial antes de acompañarlos. Documento que no poseían, por lo que el hombre se negó a ir.

Ante esta negativa, lo siguiente fue la intervención de un grupo especial de la fuerza provincial, que ingresó por una ventana y utilizó gas pimienta para reducir al hombre. Acto seguido, según la hipótesis de la familia, habría recibido una serie de golpes que provocaron mucha pérdida de sangre. Materia que se evidenciaba en distintas zonas del domicilio. Es por esto que la querella pidió una investigación nueva sobre el hecho y que no sea intervenida por la Policía, ya que los resultados preliminares de la causa de muerte advierten un fallecimiento por paro cardiorrespiratorio, sin presentar golpes letales.

Versión que el querellante Benítez puso en duda, debido a las distintas lesiones que presentaba el cuerpo y que fueron fotografiadas por la familia para que sean parte de las pruebas que esclarezcan fehacientemente qué sucedió en esa vivienda y qué responsabilidad o accionar tuvieron los integrantes de la Policía que acudieron al lugar para concretar la orden de traslado a la clínica psiquiátrica.

Los resultados preliminares de la autopsia determinaron que si bien presentaba un corte en la cabeza -por un presunto golpe contra una ventana debido al forcejeo con los efectivos-, la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio.