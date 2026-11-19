La campaña comercial arrancó este jueves en Ciudad del Este con descuentos de hasta el 70%, demoras en los accesos fronterizos y expectativas de recibir a unos 500.000 visitantes hasta el domingo.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 16:20hs.

Compradores colmaron los comercios de Ciudad del Este durante el inicio del Black Friday, en busca de descuentos y promociones en distintos rubros.

Desde las primeras horas de este jueves, Ciudad del Este comenzó a recibir una importante cantidad de compradores para la edición 2026 del Black Friday, una de las principales campañas comerciales de Paraguay. La apertura de los locales estuvo acompañada por largas filas de personas que llegaron desde distintos puntos de la región para aprovechar las promociones, en un movimiento que también repercute sobre la circulación fronteriza entre Brasil y Paraguay.

La actividad comenzó a la medianoche en algunos establecimientos, donde ya había clientes esperando para ingresar y acceder a las ofertas iniciales. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, la concentración de compradores aumentó tanto en las principales tiendas como en las galerías comerciales del microcentro.

Entre los visitantes predominaban los brasileños, aunque también se esperaba una importante llegada de turistas argentinos y paraguayos de otras localidades. Las filas se extendieron frente a negocios de tecnología, electrodomésticos y artículos de consumo, con una demanda particular de celulares, televisores, computadoras, equipos informáticos y perfumes.

La campaña se desarrollará hasta el domingo 22 de noviembre y ofrece descuentos de hasta el 70% en los establecimientos adheridos. La organización está a cargo de la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este, que busca consolidar el evento como uno de los principales atractivos comerciales de la región.

Descuentos y expectativas de convocatoria

La edición de este año corresponde a la 15ª realización del Black Friday en Ciudad del Este. Los organizadores proyectan una convocatoria cercana a los 500.000 visitantes durante las cuatro jornadas, entre compradores locales y turistas provenientes principalmente de Brasil y Argentina.

Las promociones abarcan diferentes segmentos, desde tecnología y electrónica hasta indumentaria, perfumería, artículos para el hogar y electrodomésticos. Los comercios también prepararon ofertas especiales, descuentos por tiempo limitado y distintas estrategias para atraer clientes durante los días de mayor movimiento.

El interés comercial se refleja en las expectativas de los establecimientos. Algunas de las principales tiendas proyectan recibir decenas de miles de personas durante el evento, mientras que el sector hotelero llegó a esta semana con una ocupación muy elevada, impulsada por las reservas de visitantes que viajaron especialmente para realizar compras.

Una de las particularidades de esta edición es que la actividad se desarrolla en coincidencia con el Black Foz, una iniciativa comercial organizada en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú. De esta manera, ambas localidades buscan potenciar el atractivo de la Triple Frontera y captar una mayor cantidad de consumidores durante las mismas fechas.

Filas en los pasos fronterizos y cambios en el tránsito

El movimiento comercial también se trasladó a los accesos internacionales. En Foz de Iguazú se registraron largas filas de vehículos sobre la ruta BR-277, mientras que el Puente de la Amistad, que conecta Brasil con Ciudad del Este, tuvo una intensa circulación de peatones desde temprano.

La concentración de compradores obligó a implementar medidas especiales para ordenar el tránsito en el centro comercial paraguayo. Varias calles del microcentro fueron cerradas a la circulación vehicular y habilitadas como sectores peatonales, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de los visitantes y evitar mayores congestionamientos en las zonas de mayor concentración de negocios.

También se dispuso un operativo especial de seguridad, con presencia policial en distintos sectores, patrullajes y controles para acompañar el desarrollo de la actividad. La Municipalidad de Ciudad del Este organizó además puntos de atención para recibir consultas y reclamos de los consumidores.

Otra medida importante involucra al transporte internacional de cargas. Las autoridades aduaneras de Paraguay y Brasil resolvieron suspender el paso de camiones por el Puente de la Amistad durante este viernes 20 y el sábado 21 de noviembre, debido al feriado brasileño por el Día Nacional de Zumbi y de la Conciencia Negra y al incremento previsto en la circulación de personas y vehículos.

La restricción no alcanza a los automóviles particulares ni a los ómnibus, que podrán continuar utilizando el cruce internacional. El transporte de cargas retomará sus operaciones habituales el lunes 23.

Un movimiento que alcanza a toda la región

El Black Friday representa una oportunidad comercial para Ciudad del Este, pero también genera un impacto sobre el movimiento turístico y económico de toda la Triple Frontera. La llegada de visitantes repercute en los hoteles, restaurantes, servicios de transporte y otros rubros vinculados con la actividad comercial.

Para Misiones, el movimiento tiene relevancia por la cercanía con Paraguay y Brasil y por la circulación de argentinos que utilizan los distintos pasos internacionales para realizar compras o visitar los centros comerciales de la región.

En el caso de Puerto Iguazú, el acceso a Ciudad del Este implica atravesar primero Foz de Iguazú y luego el Puente de la Amistad, por lo que las demoras en ese sector pueden incidir en los tiempos de traslado de quienes viajan desde la provincia.

El evento también vuelve a poner en evidencia el peso que tiene el turismo de compras en las ciudades fronterizas, donde las diferencias de precios, las promociones y las condiciones cambiarias influyen en las decisiones de consumo.

Mientras Ciudad del Este espera alcanzar una convocatoria récord durante las cuatro jornadas, las expectativas están puestas en que el mayor movimiento se registre entre este viernes y el sábado, cuando se prevé la llegada de más visitantes y una mayor concentración de compradores en los principales establecimientos.