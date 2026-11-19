La Copa Unidas por el Fútbol debuta en Cocomarola Oeste y promete una noche a pura gambeta. La competencia, que comienza esta tarde, contempla tres partidos de la Zona A y seguirá el sábado con la Zona B.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 15:00hs.

Esta tarde empieza a rodar la pelota en Cocomarola Oeste. A las 19:30 se pone en marcha la primera fecha de la Liga Municipal de Fútbol Femenino, un torneo que lleva el nombre de Copa Unidas por el Fútbol y que este año reúne a 14 equipos de distintos barrios de la ciudad. La canchita del barrio será el escenario de la jornada inaugural, con tres partidos de la Zona A.

El primer cruce será entre Auckland Fem y Santos FC, del barrio Hermoso. Más tarde, a las 20.05, jugarán Las Peques y La Banda del Gigante, y la noche cerrará a las 20.40 con el duelo entre la Escuela Municipal de Fútbol Femenino y Las Primas. Después, el certamen seguirá el sábado 21 desde las 17, con los partidos de la Zona B: La Revancha Fem enfrentará a La Banda, Camba Fem se medirá con Ni Una Menos a las 17.35 y Audaces y Soberanas Fem jugará ante Santos a las 18.10. La fecha se completará a las 18.45 con un cruce interzonal entre Unidas y Nemesis.

Los organizadores destacaron que una de las novedades de esta edición es la presencia de equipos de mamás mayores de 25 años, que juegan de manera amateur y llegan desde distintos puntos de la ciudad.

“El objetivo es fomentar esta disciplina deportiva en la ciudad; específicamente en este torneo se suman equipos de mamis +25 amateur que provienen de distintos barrios”. También repasaron el camino recorrido desde los comienzos del proyecto. “Comenzamos con solo cuatro equipos y hoy somos un total de 14, con jugadoras de distintas edades e historias, incluyendo a muchas que practican este deporte desde muy chicas”.

La liga es impulsada por la Secretaría de Salud, Deportes y Desarrollo Humano, a través de la Dirección General de Deportes y junto a la Dirección de Delegaciones Municipales. La propuesta busca promover el deporte femenino, fomentar hábitos de vida saludables y fortalecer los lazos entre vecinas de los distintos barrios de Posadas.