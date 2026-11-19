Un final a pura emoción en el futsal +35 y El Terri de Lagri se quedó con la copa

La séptima edición del torneo cerró con una final cerrada ante Mitre y un tercer puesto definido desde los doce pasos.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 15:30hs.

El Terri de Lagri es el nuevo campeón del Torneo Municipal de Futsal +35. En la final de la séptima edición, disputada este miércoles en el Polideportivo Ernesto Finito Gehrmann, derrotó 2 a 1 a Mitre y se quedó con el título ante un buen marco de público. La jornada decisiva comenzó a las 20:15 con el partido por el tercer puesto, que tuvo su propia dosis de suspenso. Venezuela y Cinco Caldas igualaron 1 a 1 en el tiempo reglamentario y la definición tuvo que irse a los penales, donde Venezuela se impuso y se llevó el podio. Después llegó el turno del cruce por el campeonato, en el que El Terri de Lagri logró quebrar la resistencia de Mitre para quedarse con la copa. De esta manera, cerró un certamen que reunió a equipos de mayores de 35 años que encontraron en el futsal un espacio para seguir compitiendo y compartir la práctica deportiva más allá de los resultados.

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