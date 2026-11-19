El indicador gana 44 unidades en la jornada, mientras que los ADRs retroceden hasta un 5%.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 16:50hs.

En medio de un clima financiero hostil, los títulos de la deuda pública argentina registran caídas y empujan al alza al riesgo país, que opera en 886 puntos, al tiempo que las acciones registran pérdidas de hasta 5%.

En concreto, el indicador que elabora JP Morgan sube 44 unidades, o el equivalente a 5,2% en la jornada.

La suba surge a causa del mal desempeño que anotan los bonos soberanos medidos en dólares, los cuales caen hasta un 2% en promedio y traccionan —en gran parte— el alza del riesgo país.

A esta situación se suma el clima financiero global, que registra caídas pronunciadas. Los principales indicadores de Wall Street caen, con el Dow Jones a la cabeza (-1,5%), seguido por el Nasdaq y el S&P 500 (-1% ambos). Esto se da en medio de la salida a la Bolsa norteamericana de Anthropic, la empresa creadora del chatbot Claude, que acumula una fortuna de US$ 140.000 millones.

Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York, conocidas como ADRs, operan con resultados negativos en su gran mayoría. Globant (-5,2%), Banco Supervielle (-4,4%) y BBVA (-3,4%) encabezan la lista, mientras que los papeles de Pampa Energía (0,5%) y Tenaris (0,7%) registran los únicos avances.

En el frente cambiario, el dólar mayorista escala 0,4% hasta $1.560, mientras que el tipo de cambio minorista cotiza con una suba de cinco pesos, a $1.585 para la venta en la pizarra del Banco Nación.

En cuanto a los tipos de cambio financieros, el MEP avanza 0,88% hasta $1.639,3, mientras que el contado con liquidación (CCL) gana 0,8% y opera en $1.733,5.