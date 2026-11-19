Alvear: detuvieron a dos peones cuando intentaban robarle vacas a su patrona

Fueron sorprendidos por la Policía Rural y Ecológica cuando habían apartado un bovino del rodeo y estaban por enlazarlo. La Justicia investiga si también participaron en robos de ganado denunciados anteriormente por la propietaria del campo.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 16:28hs.

Dos empleados rurales fueron detenidos en la noche del lunes en el interior del mismo campo donde trabajaban, acusados de intentar robar ganado de su empleadora. El procedimiento se realizó cerca de las 23:30 en el establecimiento Casco Viejo, en el paraje Las Palmitas, propiedad de Ana María Casal. Personal de la Policía Rural y Ecológica sorprendió a los dos hombres cuando habían apartado un bovino del resto de la hacienda y se disponían a enlazarlo. Los demorados fueron identificados como J.S.F., peón del establecimiento desde hacía seis meses, y E.L.L., de 24 años, hijo del capataz del campo, quien se desempeñaba como puestero desde hacía dos meses. En el lugar, los efectivos secuestraron dos caballos, lazos, cuchillos, aperos y teléfonos celulares, elementos que habrían sido utilizados para cometer el hecho. La investigación ahora busca determinar si ambos empleados también tuvieron participación en robos de ganado denunciados anteriormente por la propietaria del campo. Por disposición del fiscal rural Martín Leiva, se iniciaron actuaciones por supuesta tentativa de abigeato y los dos hombres quedaron demorados en la Comisaría Primera de Alvear. La Policía buscaba a los cuatreros afuera, pero los encontró trabajando dentro del mismo campo.

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