La Cámara alta sesionará este jueves desde las 11 con una agenda que incluye iniciativas sobre propiedad privada, patentes y derechos de niños, niñas y adolescentes. También se prevé la designación de representantes para el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 10:05hs.

El Senado de la Nación realizará este jueves una sesión con un amplio temario legislativo, en la que el oficialismo buscará avanzar con la sanción de la nueva ley de Discapacidad y el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que contempla la restitución de la Ley de Tierras.

La convocatoria está prevista para las 11 y fue acordada durante una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel. Para iniciar el debate, La Libertad Avanza deberá reunir el quórum de 37 legisladores, por lo que espera contar con el acompañamiento del PRO, la UCR y bloques provinciales.

Uno de los principales proyectos será la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que ya obtuvo media sanción en Diputados. La iniciativa busca reemplazar el esquema de emergencia por un régimen permanente de prestaciones y financiamiento, además de establecer mecanismos de control de los recursos y un cronograma para regularizar las deudas con los prestadores.

Durante el tratamiento en comisiones, la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, destacó el acuerdo alcanzado entre distintos espacios políticos. “Este proyecto busca dar una respuesta a las personas con discapacidad, generar previsibilidad en el tema y así se ha generado un encuentro en torno a este proyecto de ley, después de muchos desencuentros”, sostuvo.

Otro de los puntos centrales será el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye la restitución de la Ley 26.737 de Tierras Rurales, derogada mediante el DNU 70/2023.

La norma sancionada en 2011 establece límites a la titularidad extranjera de tierras rurales y dispone que las personas y empresas extranjeras no pueden superar el 15% de la superficie total a nivel nacional, provincial y municipal.

El proyecto obtuvo aprobación en Diputados en octubre, con 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones. Si el Senado lo convierte en ley sin introducir modificaciones, quedará restablecida la legislación sobre tierras rurales. Además, la propuesta contempla cambios en las normas de expropiaciones y regularización dominial, así como modificaciones en los procedimientos de desalojo y en el Registro de la Propiedad Inmueble.

Otros proyectos incluidos en la sesión

La agenda legislativa también contempla la designación de representantes parlamentarios para integrar el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. El organismo tiene entre sus funciones monitorear los lugares de detención, coordinar el sistema nacional de prevención y promover políticas públicas para evitar tratos crueles, inhumanos o degradantes.

A su vez, los senadores tratarán una iniciativa del titular del bloque radical, Eduardo Vischi, para declarar 2027 como el “Año del Centenario del Nacimiento del Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín”, en reconocimiento a su trayectoria y su papel en la recuperación democrática.

En materia económica y de relaciones internacionales, el temario incluye el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), además de proyectos vinculados con el régimen de cabotaje, la Marina Mercante y la admisión temporaria.

También se incorporaron propuestas relacionadas con la promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes, el proyecto conocido como ley Joaquín y distintos tratados internacionales.

La agenda continuará la próxima semana

La sesión de este jueves forma parte de una serie de reuniones previstas para completar la actividad legislativa antes del cierre del período ordinario.

El miércoles 25 de noviembre está prevista la presentación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante el Senado, donde deberá brindar el informe de gestión establecido por la Constitución Nacional. Será su primera exposición ante la Cámara alta desde que asumió el cargo.

En tanto, para el jueves 26 se prevé el tratamiento de la reforma política, cuyo dictamen fue firmado por La Libertad Avanza y sus aliados. Entre los principales puntos de la iniciativa se encuentra la discusión sobre la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

De esta manera, el oficialismo buscará avanzar con un paquete de iniciativas durante las últimas jornadas de sesiones ordinarias, con especial atención en las reformas vinculadas con discapacidad y propiedad privada.