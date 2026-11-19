Pablo Achingo y DJ Piojo, Toko Castro Grupo, Maru y su Grupo, ¡Dale Mabel! y DJ Fer Sánchez animan las noches, mientras sigue el sorteo de cuatro vehículos 0 km.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 17:14hs.

Este jueves 19, desde las 21:00, llega una nueva Noche de Parejas a Casino Club Posadas, con la conducción de Pablo Achingo y la música de DJ Piojo. La propuesta suma pizza libre y karaoke. Achingo es periodista, conductor y animador misionero, y en los últimos años forma dupla con DJ Piojo, musicalizador posadeño, en las noches de karaoke y entretenimiento de la casa.

Esta misma noche, desde las 22:30, la sala de Casino Club Garupá recibe a Toko Castro Grupo, propuesta misionera de chamamé liderada por el bandoneonista posadeño Víctor "Toko" Castro. Discípulo del maestro Ricardo "Plácido" Ojeda, grabó más de diez discos y compartió escenarios y giras internacionales.

El viernes 20, desde las 22:00, Maru y su Grupo suben al escenario de Posadas con música cervecera y ritmos bailables. La formación misionera participó en festivales, celebraciones y escenarios de distintas localidades de la provincia y la región. Después, DJ Juanni Liotta, DJ, músico y animador misionero, seguirá con la pista hasta el amanecer.

El sábado 21 es el turno de ¡Dale Mabel!, banda de cumbia pop formada por cuatro músicos posadeños: Martu Escalada en voz principal, Facu Velázquez en voz y percusión, Darío Kagerer en teclados y sintetizadores y Humberto Salvador en guitarra eléctrica. Su show recorre éxitos actuales y clásicos de distintas épocas, con versiones propias e interacción con el público. La noche sigue con la música y la animación de DJ Black, nombre artístico de Daniel Ocampo, DJ misionero con trayectoria también en la radio.

El domingo 22, desde las 21:00, llega la Noche Caribeña con DJ Fer Sánchez, referente misionero de la música latina, con salsa, bachata, kizomba y otros ritmos caribeños. Participa también la academia Bailá! Las Noches Caribeñas de Casino Club nacieron del trabajo de Sánchez en los encuentros latinos de la ciudad.

Todas las propuestas, salvo la del jueves en Garupá, se realizan en Casino Club Posadas, Avenida Quaranta 6045.

Cuatro vehículos 0 km en juego

Hasta el 18 de diciembre continúa "Tu Suerte en Marcha", la campaña de Casino Club y Casino Club Online que permite sumar chances en las plataformas digitales y en las salas físicas. El primer QR de cada visita es gratuito y se puede escanear una vez por día. También suman chances las compras de crédito para las máquinas y el consumo en gastronomía y en las máquinas vending. El sorteo de los cuatro vehículos 0 km se realizará el 18 de diciembre, a las 22:00.

Para tener en cuenta

Todas las propuestas son con entrada gratuita y está prohibido el ingreso a menores de 18 años. Desde la organización recomiendan llegar con anticipación, ya que la ocupación de las mesas es por orden de llegada.