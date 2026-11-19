El informe fue presentado por Julia Perié a Venchiarutti Sartori. Acordaron una agenda de trabajo conjunto para aprovechar las capacidades institucionales

jueves 19 de noviembre de 2026 | 18:12hs.

La presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Misiones y directora ejecutiva del Centro de Capacitación y Gestión Judicial, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori y la presidenta del Observatorio de Relaciones Internacionales de la Fundación Victoria, Julia Argentina Perié, mantuvieron una reunión de trabajo con el propósito de avanzar en la articulación de iniciativas de formación, capacitación y reflexión académica entre ambas instituciones.

Durante el encuentro, Perié hizo entrega a la ministra de un detallado informe sobre las actividades desarrolladas por el Observatorio de Relaciones Internacionales desde su creación, en el que se sintetizan sus principales líneas de trabajo, investigaciones, encuentros y espacios de debate vinculados a la realidad internacional contemporánea, la geopolítica y las transformaciones del escenario mundial.

Ambas autoridades coincidieron en la importancia de generar espacios institucionales que promuevan el intercambio de conocimientos, el pensamiento crítico y la formación permanente, entendiendo que el análisis de los acontecimientos internacionales constituye una herramienta fundamental para comprender los desafíos políticos, sociales, económicos y culturales de nuestro tiempo.

“Sostener un pensamiento crítico es fundamental”, manifestó la Dra. Venchiarutti Sartori, destacando la importancia de impulsar propuestas que contribuyan a la formación y al desarrollo de una mirada reflexiva sobre la realidad.

Agenda de trabajo

En ese sentido, se acordó avanzar en una agenda de trabajo conjunta que permita aprovechar las capacidades institucionales de ambas organizaciones y generar actividades abiertas de capacitación, actualización y debate.

Como primer paso de esta articulación, se proyecta realizar durante el mes de diciembre una actividad académica en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Palacio de Justicia, destinada a generar un espacio de encuentro e intercambio sobre temáticas de interés común.

La iniciativa representa un punto de partida para fortalecer los vínculos de cooperación entre el Centro de Capacitación y Gestión Judicial y el Observatorio de Relaciones Internacionales de Fundación Victoria, promoviendo el conocimiento, la formación y el pensamiento crítico como herramientas para interpretar y comprender los desafíos del presente.