San Jorge de Tucumán optó por poner a la venta su cancha de fútbol y también una de básquet. De casi ascender a la Primera Nacional a desprenderse de su hogar

jueves 19 de noviembre de 2026 | 17:41hs.

“La cancha de fútbol es de primera, no solo porque está nivelada topográficamente, sino que tiene un sistema de riego por aspersión espectacular y un sistema de drenaje buenísimo para que no se te inunde la cancha”. Un agente inmobiliario ofrece una cancha de fútbol y una de básquet, todo parte del predio de San Jorge de Tucumán.

Según La Gaceta las instalaciones se ofrecen por 700 mil dólares. El predio, ubicado en la localidad de San Andrés, tiene dos hectáreas e incluye el estadio Ángel Pascual Sáez, en el que el Expreso jugó el torneo Federal A hasta 2019.

El predio está cerca de la capital tucumana y tiene varias instalaciones. Foto: La Gaceta.



La oferta se conoció en redes sociales y el agente camina por el predio, que también incluye el gimnasio techado de básquet y áreas de entrenamiento. Las instalaciones fueron usadas en los últimos años por el equipo de fútbol femenino, la única disciplina que aún se desarrolla en el club, y también por Atlético Tucumán, ya que sus inferiores entrenaban y jugaban allí.

San Jorge nació en 2008 y en 2011 recibió una invitación para jugar el torneo Argentino B, luego de un par de temporadas en el torneo del Interior. En el Argentino B 2011/12 llegó hasta la final y se cruzó con Guaraní. La ida fue 0-0 en el estadio de Central Norte de Tucumán, porque San Jorge todavía no tenía su estadio.

En la revancha, el 16 de junio de 2012, la Franja goleó 3-0 con goles de Darío Cardozo, Enzo Bruno y Ricardo Argañaráz y ascendió al torneo Argentino A. Unos días después, San Jorge ganó la promoción ante la CAI de Comodoro Rivadavia y también subió de categoría.

Guaraní ganó 3-0 en Villa Sarita en junio de 2012 y ascendió al torneo Argentino A.



Estuvo varios años en el tercer escalón del fútbol argentino, con mejores y peores rendimientos. En 2017 inauguró su estadio, el Ángel Pascual Sáez que hoy está a la venta.

En la temporada 2018/19, San Jorge tuvo un gran torneo y llegó a la final por el ascenso a la Primera Nacional, pero la definición en Mar del Plata ante Alvarado no terminó. El Expreso se sintió perjudicado por el árbitro Adrián Franklin, quien en el primer tiempo amonestó a varios jugadores y expulsó a dos futbolistas del conjunto tucumano.

A los 4 minutos del complemento, el equipo tucumano se sentó en el campo de juego para luego retirarse. A los 20 minutos, el partido se suspendió. Por esas acciones, el Consejo Federal decidió el descenso de San Jorge y hubo muchas suspensiones para el cuerpo técnico, jugadores y dirigentes.

Debido a esa sanción, San Jorge decidió no jugar más en torneos de AFA y luego de una década terminó su aventura en el ascenso argentino.

La noticia sorprendió, además de por la venta y por el precio, por un proceso judicial que está en curso y que tiene a las instalaciones del Expreso en el centro. El terreno es objeto de una demanda de prescripción adquisitiva iniciada por su fundador, Marcelo Sáez. Su hijo Gastón es el actual presidente de San Jorge y según publicó La Gaceta, ambos aseguraron que el predio no está a la venta.

“No se vende nada”, le aseguró el fundador al medio tucumano, mientras que su hijo Gastón expresó: “Esto es solo una publicación de venta y no mucho más que eso. No quiero hablar”.