OTC recibe a Independiente de Oliva en una nueva jornada de la Liga Nacional
Oberá Tenis Club volverá a presentarse ante su público este jueves, cuando enfrente a Independiente de Oliva por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet. El encuentro comenzará a las 21.30 en el estadio Dr. Luis Augusto Derna.
El conjunto dirigido por Fabio Demti afrontará su novena presentación en la competencia, donde acumula un registro equilibrado de cuatro victorias y cuatro derrotas. En su última actuación como local, el Celeste consiguió un importante triunfo frente a Atenas por 79-72, resultado que buscará ratificar en esta nueva presentación.
Por su parte, Independiente de Oliva llegará a Oberá luego de conseguir una contundente victoria por 122-89 ante San Lorenzo. El equipo cordobés disputará su quinto encuentro de la temporada, con dos triunfos y dos caídas hasta el momento.
Desde el cuerpo técnico de OTC informaron que todos los jugadores se encuentran en buenas condiciones para afrontar el compromiso.
El partido comenzará a las 21.30 y contará con el arbitraje de Brítez, Smith y Alaníz.