Oberá Tenis Club (OTC) disputará una nueva jornada de Liga Nacional de Básquet (LNB) recibiendo hoy al equipo cordobés desde las 21.30hs en el estadio Dr. Luis Augusto Derna

jueves 19 de noviembre de 2026 | 17:52hs.

Oberá Tenis Club volverá a presentarse ante su público este jueves, cuando enfrente a Independiente de Oliva por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet. El encuentro comenzará a las 21.30 en el estadio Dr. Luis Augusto Derna.

El conjunto dirigido por Fabio Demti afrontará su novena presentación en la competencia, donde acumula un registro equilibrado de cuatro victorias y cuatro derrotas. En su última actuación como local, el Celeste consiguió un importante triunfo frente a Atenas por 79-72, resultado que buscará ratificar en esta nueva presentación.

Por su parte, Independiente de Oliva llegará a Oberá luego de conseguir una contundente victoria por 122-89 ante San Lorenzo. El equipo cordobés disputará su quinto encuentro de la temporada, con dos triunfos y dos caídas hasta el momento.

Desde el cuerpo técnico de OTC informaron que todos los jugadores se encuentran en buenas condiciones para afrontar el compromiso.

El partido comenzará a las 21.30 y contará con el arbitraje de Brítez, Smith y Alaníz.