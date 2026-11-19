El Juzgado de Instrucción Trres de Puerto Iguazú resovió la prisión preventiva para dos efectivos policiales y cuatro internos que se hallaban alojados en la sección Resguardo de Detenidos de la Unidad Regional V de la Ciudad de las Cataratas, todos ellos investigados por un presunto sistema de cobros ilegales, amenazas y agresiones dentro de la mencionada dependencia policial.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 17:19hs.

A casi cinco meses de haberse iniciada la investigación formal del citado expediente, el Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú resolvió durante las últimas horas la prisión preventiva para dos efectivos policiales y para cuatro internos que se hallaban alojados en la sección Resguardo de Detenidos de la Unidad Regional V de la Ciudad de las Cataratas y que son investigados por un presunto sistema de cobros ilegales, amenazas y agresiones dentro de la mencionada dependencia policial.

Según pudo confirmar El Territorio con fuentes ligadas a la investigación, la reciente resolución que extiende el periodo de detención para los seis implicados -dictaminada por el juez Martín Brites- incluye a un sargento de Policía, de 44 años, y un agente; de 25. Todos ellos, investigados desde principios de julio pasado, y luego de detectarse distintas irregularidades dentro del sector celdas de la UR-V.

Cabe mencionar que los dos efectivos detenidos fueron indagados a principios de septiembre pasado, instancia en donde se negaron a declarar por recomendación de su abogado defensor.

En tanto, luego de que se les leyera las acusaciones que pesan en su contra, fueron imputados provisoriamente por los delitos de extorsión, exacciones ilegales, cohecho pasivo, apremios y vejaciones.

A partir de los elementos reunidos por la Dirección de Asuntos Internos de la propio fuerza provincial y puestos en conocimiento de la Justicia, los dos uniformados sospechados fueron detenidos inmediatamente, y quienes además fueron inmediatamente apartados de la institución.

La investigación se originó a partir de la denuncia formulada por un hombre que se encontraba detenido y que había permanecido alojado en ese sector. En su presentación manifestó que habría sufrido malos tratos y expuso una serie de presuntas irregularidades relacionadas con el funcionamiento interno del lugar.

Ante lo denunciado, la Jefatura dispuso la apertura de actuaciones con intervención de la Dirección de Asuntos Internos, que avanzó con distintas diligencias destinadas a verificar los hechos y establecer eventuales responsabilidades.

En ese marco, se reunieron elementos que fueron puestos en conocimiento del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú. Paralelamente, la institución inició las correspondientes actuaciones administrativas respecto del personal involucrado.

A partir de las evidencias incorporadas, la Justicia ordenó distintas diligencias dentro de una causa en la que se investigan presuntos hechos de extorsión, exacciones ilegales, cohecho pasivo, apremios ilegales, vejaciones y encubrimiento.

Irregularidades

Durante una comunicación que mantuvo este medio con una persona que estuvo detenida en esa misma dependencia – a quien se preserva la identidad por cuestiones seguridad- se pudo saber más detalles en torno a las irregularidades denunciadas recientemente.

Al respecto, el joven entrevistado sostuvo: “Me da cierta inseguridad hablar sobre eso, pero yo viví lo que fue estar preso en la guardia de esos dos exoficiales. Igualmente, no son los únicos que están en la parte de los procesados. Todavía me acuerdo los precios que ponían ellos a diversas cosas para ingresar. Se pagaban por semana para tener celular, dependiendo la cantidad de droga que querías hacer entrar, algunos te cobraban la mitad del precio que valía cierta sustancia”.