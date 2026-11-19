El titular de Acción Cooperativa habló de la situación en general de más de 500 entidades que funcionan en Misiones. Algunas están en delicada situación financiera. Sobre la Ceel Eldorado indicó que no habrá elecciones este año y hay una investigación en curso

jueves 19 de noviembre de 2026 | 17:50hs.

El ministro de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración de Misiones es Matías Vilchez, que en una extensa entrevista dejó varias definiciones de cómo se encuentran más de 500 cooperativas en Misiones. Algunas están muy comprometidas, como las que operan con el sector de la yerba mate. Respondió sobre los cuestionamientos que vienen haciendo los socios sobre la Cooperativa de Electricidad de Eldorado Limitada (Ceel). Indicó que hay una investigación en curso y apenas se conozcan los resultados informará al gobernador Hugo Passalacqua. También sostuvo que no habrá elecciones este año en la Ceel.

Por las dificultades que se transita en todo el país. ¿No debe ser una cuestión muy sencilla administrar una cooperativa?

No es simple, si bien está en el ADN del misionero. Lo que resaltamos siempre, el espíritu de la cooperativa escolares, formando líderes, llevando a los chicos ya a la educación financiera y tratando de resaltar los valores que hoy parecen estar un poquito olvidados, la empatía, la ayuda mutua, la solidaridad. Realmente las cooperativas cumplen un rol social fundamental, productivo, en Misiones, productivo y de servicios importantes. En ese sentido, hay cooperativas que están bien; otras buscándole la vuelta y hay cooperativas que necesitan una ayuda un poquito más directa y hoy realmente no sobran recursos. De esta manera, hay que estar con el oído muy abierto y tratando de analizar las situaciones para que el gobernador de la provincia, que en realidad toma las decisiones, pueda darle una mano de forma directa.

Hoy, hay 16 empresas, entre ellas cuatro cooperativas que están en la Feria Alimentar en Buenos Aires, una feria donde tiene 9.000 visitantes, donde tiene más de 300 expositores, son empresas con capacidad de exportación, generando un vínculo realmente importante. El Ministerio está ayudando a seis cooperativas también a que realicen su viaje a China, Malasia, a buscar nuevos mercados, nuevos horizontes y con el gobernador Hugo Passalacqua y con el Ministerio de Industria, la provincia anunció la conexión productiva de Misiones, que es también un programa que va a tratar de vincular a empresas y lograr la acción concreta de venta.

¿Cuántas cooperativas están a cargo de la supervisión de Acción Cooperativa?

Son 549 cooperativas. Hace un mes recibimos del INAE (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social), un informe con 260 cooperativas que tienen la dificultad en cuestiones de presentaciones documentales, como balance, por ejemplo. Por eso una de las propuestas que encaramos, ni bien arrancamos fue la del asesoramiento técnico y jurídico que se está tratando de darle, perdón, técnico jurídico y contable. Es lo que se está tratando de darle a las cooperativas, para poder salir de esta situación.

¿Con más de 500 cooperativas, Misiones sigue siendo la primera provincia en cantidad de entidades?

La primera provincia con cantidad de cooperativas. Y, no solamente eso. Estuvimos hace poquito en Face (Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas) y Misiones hoy, está marcando un rumbo a nivel nacional de forma muy directa. Porque desde Misiones, salió una propuesta de modificación de la ley que es Mipymes que se está tratando en la Cámara de Diputados de la Nación. Va a modificar no sólo en Misiones, sino a nivel país, todo el funcionamiento de las cooperativas y realmente es una ayuda inteligente en este contexto; de lo contario, iban a tener dificultades financieras graves si esto no se lograba.

En los últimos días Acción Cooperativa comenzó a monitorear el funcionamiento de algunas cooperativas como la de Eldorado…

Es un trabajo de fiscalización que se viene haciendo, se hizo acá, en Alem y ahora en la Ceel de Eldorado, en este marco de transparencia que le quiere dar el gobernador. Hay que entender el concepto, la transparencia no es para un gobierno, es para la gente, la gente exige transparencia. Esa es la finalidad de la fiscalización, la regularización y el asesoramiento en caso de necesidad.

¿Qué podemos decirles a los socios de Eldorado que estaban pidiendo que se clarifique el tema de elecciones y cuestiones administrativas que no estaban muy transparentes?

Con respecto al estatuto y a la asamblea, la asamblea de elecciones se realizó, hubo una sola lista y la otra lista, por falta de documentación, no estuvo habilitada para la presentación. Todos los cuestionamientos posteriores tienen presentaciones y tienen respuestas.

¿Este año no habrá elecciones en la cooperativa de Eldorado?

Este año no hay elecciones en la Ceel. El año que viene va a ser la elección. Te insisto que es lo que determina el propio estatuto de la Cooperativa.

La exigencia o el descontento de la gente puede entenderse que sea por el servicio o las dificultades del servicio. Se entiende totalmente. En ese sentido creo que hay que brindar respuestas y la cooperativa tiene que brindar respuestas. Eso es un tema de servicio, no es un tema que le compete al Ministerio de Acción Cooperativa.

¿Y sobre las presuntas irregularidades?

Ni bien tenga el informe, el primero que lo va a tener en sus manos es el gobernador de la provincia. Por el momento, solamente son especulaciones y comentarios, no es otra cosa.

Sobre la situación financiera de todas las entidades. ¿Hay un número aproximado de aquellos que están en una situación sumamente crítica?

Sí, no podría decirte número, pero sí hay. Hay algunas que están en situación bastante compleja. Te voy a poner un ejemplo concreto de cooperativas yerbateras que accedieron a un crédito. La situación de la yerba se complicó, el precio de la hoja se bajó, la competencia libre de mercado nos está matando, la gente no tiene para comprar yerba. Y, el espíritu del gobernador de la provincia, es que no se muera una cooperativa.