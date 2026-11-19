Posadas

Quiso viajar gratis, se resistió a irse de la Terminal y mordió a una policía

El episodio se registró alrededor de las 16 horas de este jueves, en la plataforma inferior de la terminal de ómnibus de la capital provincial, donde efectivos del Destacamento Terminal identificaron a Hugo Rafael S., quien se encontraba alterado y no contaba con un boleto para viajar.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 18:11hs.

Un hombre fue detenido este jueves por la tarde en la Terminal de Ómnibus de Posadas, luego de protagonizar un incidente en el sector de plataformas, donde pretendía viajar sin contar con pasaje. Cuando los efectivos policiales le solicitaron que se retirara, reaccionó violentamente, mordió a una agente en la mano y el antebrazo y dañó un teléfono celular de un integrante de Gendarmería Nacional. El episodio se registró alrededor de las 16 horas, en la plataforma inferior de la terminal, donde efectivos del Destacamento Terminal identificaron a Hugo Rafael S., quien se encontraba alterado y no contaba con un boleto para viajar. Ante esta situación, los uniformados le solicitaron que abandonara el sector, pero el hombre desobedeció las indicaciones y se resistió a la intervención policial. Durante el forcejeo, mordió a la agente Yamila K. en la mano derecha y el antebrazo. Asimismo, provocó daños en un teléfono celular perteneciente a personal de Gendarmería Nacional. Finalmente, el implicado fue reducido y detenido por los delitos de daño, lesiones y resistencia a la autoridad. Posteriormente, fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

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