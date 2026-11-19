Tras cuatro meses de tratamiento y recuperación por heridas en la piel, un mestizo de aproximadamente tres años logró recuperarse y hoy se convirtió en uno de los tres únicos canes del NEA con certificación internacional en detección de restos humanos, una especialidad que permite colaborar en investigaciones criminales y en la búsqueda de personas desaparecidas.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 18:26hs.

Enfermo y con graves lesiones en la piel, Valerion fue rescatado de la calle por un matrimonio de policías misioneros que decidió darle una segunda oportunidad. Tras cuatro meses de tratamiento, aquel mestizo de aproximadamente tres años logró recuperarse y hoy se convirtió en uno de los tres únicos canes del NEA con certificación internacional en detección de restos humanos, una especialidad que permite colaborar en investigaciones criminales y en la búsqueda de personas desaparecidas. Detrás del logro hay una historia de recuperación, entrenamiento y un vínculo familiar que emocionó hasta las lágrimas a sus propios guías.

La vida de Valerion estuvo al borde de terminar en la calle. Atravesaba una enfermedad que había puesto en riesgo su supervivencia cuando el oficial ayudante Juan Emanuel Nauschuetz Díaz y su esposa, la oficial auxiliar Noelia Gisel Britez, ambos integrantes de la Policía de Misiones, lo encontraron en el estacionamiento de su automóvil y decidieron rescatarlo. El animal presentaba graves lesiones en la piel, por lo que iniciaron un tratamiento veterinario en el IMuSA que se extendió durante cuatro meses, hasta lograr su recuperación.

Aunque inicialmente buscaban ayudarlo a sanar y darle una nueva oportunidad, con el tiempo aquel mestizo se convirtió en parte de su familia. La pareja ya tenía experiencia rescatando animales, especialmente gatos abandonados, a los que recuperaban y conseguían hogares entre familiares y amigos. Valerion fue su primer perro rescatado y, mientras lo cuidaban, comenzaron a descubrir aptitudes que cambiarían su destino.

Juan Emanuel, integrante de la Dirección Guardia de Infantería, es instructor especializado en canes K-9 y cuenta con experiencia en la formación de efectivos de distintas fuerzas de seguridad del país. Recientemente participó como capacitador de policías de cuatro provincias durante un curso desarrollado en Jujuy. Su esposa, que presta servicios en la Guardia de Subjefatura, también se involucró en la preparación de Valerion, acompañando cada etapa de su formación.

Fue así como, en diciembre de 2025, ambos iniciaron un desafío poco habitual, el de entrenarlo para detectar olores asociados a restos humanos, una especialidad forense que puede resultar fundamental para localizar evidencias en investigaciones judiciales y colaborar en la búsqueda de personas desaparecidas.

Después de meses de preparación, el momento decisivo llegó entre el 12 y el 14 de noviembre de este año, durante el sexto Seminario Internacional de Canes de Detección de Restos Humanos, bajo la instrucción del doctor Mario Rosillo, reconocido especialista en odorología forense. Allí, Valerion superó las evaluaciones y obtuvo su certificación internacional.

Las pruebas incluyeron la localización de olores asociados a restos humanos en vehículos, la detección de rastros de sangre previamente lavada en espacios cerrados y búsquedas en grandes extensiones de terreno. Incluso debió ignorar elementos distractores, como carne de pescado, para concentrarse exclusivamente en el olor que debía encontrar. Su manera de señalarlo es mediante ladridos, una técnica conocida como marcación activa.

Durante la capacitación también se empleó tecnología proveniente de Suiza, mediante polímeros especiales capaces de absorber olores de muestras biológicas por transferencia, permitiendo realizar entrenamientos especializados sin manipular directamente las muestras originales.

Sin embargo, para Juan Emanuel y Noelia, el reconocimiento tuvo un significado mucho más profundo. Valerion no es simplemente un perro entrenado, ya que lo consideran parte de la familia, aquel al que ayudaron a recuperarse cuando su vida estaba en peligro.

"Para nosotros fue un orgullo. Lloramos, como los padres cuando ven que su hijo logra algo importante. Él es especial para nosotros", relató emocionado el oficial al recordar el momento de la certificación.

El matrimonio explicó que eligió esta especialidad pensando también en las familias que atraviesan la desaparición de un ser querido. La capacidad de estos perros para detectar rastros biológicos puede aportar indicios relevantes en investigaciones y ayudar a esclarecer situaciones en las que encontrar respuestas resulta fundamental.

Hoy, Valerion tiene una familia, una preparación especializada y una nueva oportunidad de servir a la comunidad.

Aquel perro que estuvo a punto de morir en la calle ahora está preparado para ayudar a encontrar respuestas en los lugares donde otros no pueden.