Lluvias y tormentas fuertes llegan el viernes a Posadas tras un jueves húmedo

La OPAD mantiene una advertencia celeste para el cierre de este jueves en Posadas, pero elevó el aviso a nivel naranja para el viernes por lluvias y tormentas ocasionalmente fuertes. El sábado continuará inestable y caluroso, con chaparrones dispersos

jueves 19 de noviembre de 2026 | 18:51hs.

Con una máxima de 30°C en Posadas y una sensación térmica que trepó hasta los 36°C por la humedad, el cierre de la jornada se presenta cálido y con nubosidad variable bajo advertencia celeste de la OPAD por chaparrones vespertinos. En el interior provincial el calor se sintió con mayor intensidad en el norte, alcanzando 33°C en Montecarlo y 32°C en Cataratas del Iguazú y Eldorado, mientras que Oberá y San Pedro rondaron los 30°C. El riesgo de incendios se mantiene bajo en toda la región. Viernes: tormentas fuertes y advertencia naranja La probabilidad de lluvias y tormentas ocasionalmente fuertes obligó a la OPAD a emitir una advertencia naranja para la capital misionera, donde se esperan precipitaciones más intensas hacia la tarde. El cielo permanecerá mayormente nublado, con un índice UV moderado y temperaturas que irán desde los 23°C de mínima hasta una máxima de 29°C. Gracias a la humedad y las lluvias previstas, el peligro de incendios continuará en nivel bajo. Sábado: ambiente caluroso y chaparrones dispersos El inicio del fin de semana traerá un ambiente caluroso a Posadas, con una mínima de 22°C y una máxima de 29°C, acompañado por nubosidad variable. Aunque las condiciones mejorarán de forma parcial respecto del viernes, seguirá vigente una advertencia celeste por chaparrones dispersos. Además, la radiación UV volverá a ubicarse en nivel alto y el riesgo de incendios permanecerá bajo.

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