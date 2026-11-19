El anuncio había generado preocupación entre los vecinos del barrio Ziegler. El padre René Amaro adelantó que buscará esclarecer la situación legal del terreno y conocer qué sucederá con el espacio religioso

jueves 19 de noviembre de 2026 | 16:38hs.

Gentileza Norte Misionero

La aparición de un cartel de venta en el predio donde se encuentra el oratorio de San Cayetano, en el barrio Ziegler de Eldorado (Km. 9), había generado sorpresa y preocupación entre vecinos y fieles. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que el anuncio ya fue retirado del lugar, aunque todavía persisten las dudas sobre la situación del terreno y el futuro del espacio religioso.

El cartel había permanecido allí durante aproximadamente tres días y despertó interrogantes entre las familias del barrio, debido al significado religioso y comunitario que tiene el oratorio.

Ante esta situación, el padre René Amaro señaló inicialmente que desconocía la existencia del anuncio y que buscaría averiguar a quién pertenece la propiedad. Aclaró además que el oratorio no depende directamente de la institución parroquial y reconoció que todavía no cuenta con información precisa sobre la titularidad del terreno.

“Me estoy desayunando y enterando de ese cartel de venta. Me pondré en campaña para ver qué sucede con eso, si es un terreno fiscal, municipal, un espacio verde, si pertenece a una familia o si fue donado. Todavía no tengo certeza para dar una opinión”, manifestó al medio local Norte Misionero.

Amaro también destacó que el lugar tiene una historia profundamente ligada a la comunidad, ya que allí se realizaron celebraciones religiosas y distintas actividades impulsadas por los propios vecinos, quienes durante años colaboraron con el mantenimiento y el cuidado del espacio.

“Eso tiene una historia, tiene una raíz en la comunidad y en la fe de las familias del barrio Ziegler. No se puede mover así nomás por un cartel del que no sabemos de dónde viene ni cuál es su fundamento”, sostuvo.

Frente a la incertidumbre, el sacerdote adelantó que buscará dialogar con referentes barriales, familias pioneras y las autoridades correspondientes para reconstruir el origen del predio y conocer su situación legal.

De esta manera, aunque el cartel de venta ya no se encuentra en el lugar, todavía resta determinar quién es el propietario del terreno y cuáles son las condiciones legales que rodean al oratorio. La comunidad espera contar con precisiones sobre el futuro de un espacio que forma parte de su historia y de su vida religiosa.