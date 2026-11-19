Un hombre de 33 años fue detenido hoy por incumplir una prohibición judicial de acercamiento, amenazar de muerte a su expareja y provocarle una herida en el rostro al arrojarle un cuchillo. El implicado había recuperado la libertad el pasado 4 de noviembre y fue nuevamente capturado cuando merodeaba las inmediaciones de la vivienda de la víctima.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 19:09hs.

Un hombre de 33 años fue detenido este jueves en Oberá, acusado de incumplir una prohibición judicial de acercamiento, amenazar de muerte a su expareja y provocarle una herida en el rostro al arrojarle un cuchillo. El implicado había recuperado la libertad el pasado 4 de noviembre y fue nuevamente capturado cuando merodeaba las inmediaciones de la vivienda de la víctima.

El episodio fue denunciado por una mujer de 30 años, quien relató que durante la madrugada de este jueves, alrededor de las 00:30, su expareja se presentó en su domicilio pese a tener vigente una medida judicial que le prohibía acercarse.

Según su declaración, el hombre, identificado como Mario Antonio A. (33), alias “Marito”, la amenazó de muerte y posteriormente le arrojó un cuchillo, ocasionándole una lesión cortante en la zona del mentón.

A partir de la denuncia, efectivos de la División Comando Radioeléctrico Zona Centro de Oberá desplegaron tareas de vigilancia en las inmediaciones del domicilio de la damnificada.

Fue así que, alrededor de las 10:35, los uniformados observaron al sospechoso merodeando nuevamente el sector. Al advertir la presencia policial, intentó escapar, pero fue interceptado y detenido.

Los investigadores establecieron además que el implicado había recuperado su libertad el 4 de noviembre, bajo medidas cautelares que continuaban vigentes. Paralelamente, se investigan daños denunciados por otro vecino de la zona, cuya posible vinculación con el detenido deberá determinarse.

Finalmente, el hombre fue trasladado a la Comisaría Primera y quedó a disposición de la Justicia, mientras se aguarda el informe médico para establecer la gravedad de las lesiones sufridas por la mujer.