La suba reflejó un deterioro en las cotizaciones de la deuda soberana en dólares y acumuló un incremento superior al 60% en lo que va de 2026

jueves 19 de noviembre de 2026 | 19:04hs.

Los bonos soberanos en dólares registran fuertes caídas este jueves 19 de noviembre y el riesgo país argentino supera los 900 puntos básicos, en una jornada marcada por la volatilidad de los mercados internacionales. En paralelo, el dólar volvió a alcanzar un nuevo récord y los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Wall Street registran pérdidas de hasta casi el 10%.

Durante la preapertura, los principales índices de Wall Street mostraban avances impulsados por el entusiasmo que generó la salida a bolsa de Anthropic, considerada la mayor de la historia. Sin embargo, una vez iniciada la rueda, las acciones globales cambiaron de tendencia y pasaron a operar en terreno negativo. Los bonos Globales argentinos acompañaron ese movimiento.

En ese contexto, el riesgo país, medido por el banco J.P. Morgan, sube un 9,1% y alcanza los 925 puntos básicos. Se trata del mayor incremento desde el 14 de octubre del año pasado.

El indicador no consigue consolidar una tendencia de descenso, en medio de un escenario internacional complejo y de las dudas del mercado sobre la solidez del programa financiero anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

En el plano internacional, China publicó este jueves una declaración conjunta sobre la paz que, según informó, fue acordada por su presidente, Xi Jinping, junto a sus pares de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin. El encuentro trilateral, sin precedentes, incluyó declaraciones sobre la inutilidad de las guerras nucleares y la necesidad de evitar que ocurran.

"Hay un mejor tono en los mercados: el encuentro de Trump, Xi Jinping y Putin genera expectativas sobre el inicio de la resolución de algunos de los conflictos globales vigentes. Además, la fuerte demanda en el IPO (colocación) de Anthropic reaviva cierto entusiasmo por la IA", sostuvo Quantum Finanzas.

Acciones y ADRs

En paralelo, las acciones y los ADRs de compañías argentinas que cotizan en Wall Street muestran una tendencia mayoritariamente negativa. Las principales bajas corresponden a Grupo Supervielle, que retrocede un 9,6%; BBVA, con una caída del 5,6%; Grupo Financiero Galicia, que pierde un 5,4%, y Edenor, con un descenso del 5,2%.

En el mercado local, el índice MSCI Merval cae un 1% y se ubica en los 81.146 puntos. Medido en dólares, el retroceso alcanza el 3,6%, hasta los 46 puntos.