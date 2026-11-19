El Ciclón buscará talentos en la tierra colorada durante los primeros días de diciembre. El club Estudio Galeano recibirá a los ojeadores del club de Boedo

jueves 19 de noviembre de 2026 | 19:16hs.

Posadas será sede de una prueba de jugadores que realizará San Lorenzo durante los primeros días de diciembre. Carlos Javier Netto y Juan Dehollain llegarán a la capital misionera en representación del Ciclón y las pruebas se realizarán a través de la gestión del club Estudio Galeano.

Los trabajos se harán el lunes 7 martes 8 de diciembre en las canchas del club de Educación, donde Estudio Galeano realiza sus entrenamientos. Las pruebas estarán dirigidas para los jugadores del club, desde las categorías 2006/07 hasta la categoría 2014/15.

El lunes 7 desde las 9 se jugará un partido de la 2013; a las 10.30 lo harán los jugadores de la 2012. Por la tarde será el turno de la 2009 (16hs), 2010 (17.30hs) y de la 2011 (18.30hs).

El domingo 8 se cerrarán las pruebas por la mañana. A las 9 jugarán los chicos de la 2014/15, desde las 10.15 será el turno de la 2008 y el último partido será el de la 2006/07 a partir de las 11.30.