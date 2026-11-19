Una mujer de 35 años pidió ayuda a efectivos policiales en Oberá y denunció que su pareja la había amenazado de muerte si acudía a la Justicia. Mientras los uniformados intervenían para asistirla, el hombre se presentó en el lugar e intentó obstaculizar el procedimiento, por lo que fue reducido y posteriormente detenido por disposición judicial.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 19:15hs.

Una mujer de 35 años pidió ayuda a efectivos policiales en Oberá y denunció que su pareja la había amenazado de muerte si acudía a la Justicia. Mientras los uniformados intervenían para asistirla, el hombre se presentó en el lugar e intentó obstaculizar el procedimiento, por lo que fue reducido y posteriormente detenido por disposición judicial.

El hecho ocurrió este jueves, alrededor de las 13 horas, en inmediaciones de las calles Finlandia y Erasmie, donde efectivos de la División Comando Radioeléctrico Sur fueron alertados por una mujer que se encontraba angustiada y solicitaba ayuda.

La damnificada manifestó que atravesaba reiteradas situaciones de violencia por parte de su pareja conviviente, identificado como Max A. (29), quien, según relató, le había advertido que la mataría si lo denunciaba.

Ante la gravedad de lo manifestado, los policías iniciaron una intervención para resguardar a la mujer. Sin embargo, mientras se desarrollaba el procedimiento, el acusado apareció a pocos metros e intentó interferir en la actuación de los uniformados, contra quienes también habría atentado.

Frente a esta situación, los efectivos lograron reducirlo y demorarlo. Posteriormente, tras las consultas con el magistrado interviniente, se dispuso su detención por las amenazas denunciadas y su accionar contra el personal policial.

Finalmente, el hombre quedó a disposición de la Justicia, mientras que la víctima fue asistida y recibió contención en la Comisaría de la Mujer, donde formalizó la denuncia correspondiente.