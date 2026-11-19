El implicado, conocido con el apodo Nene Wilson, había logrado escapar de un procedimiento policial previo realizado en septiembre, pero tras nuevas tareas investigativas, los efectivos localizaron su paradero y desplegaron un operativo cerrojo que permitió detenerlo en el barrio Paso Barca.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 19:05hs.

Un hombre conocido como “Nene Wilson”, que tenía pedido de detención por una causa de tentativa de homicidio, fue capturado este jueves en San Javier. El sospechoso había logrado escapar de un procedimiento policial en septiembre, pero tras nuevas tareas investigativas, los efectivos localizaron su paradero y desplegaron un operativo cerrojo que permitió detenerlo en el barrio Paso Barca.

La captura se concretó alrededor de las 10:30 horas, cuando efectivos de la Sección Drogas Peligrosas de San Javier, junto a integrantes de la Brigada de Investigaciones y del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional VI, desplegaron un procedimiento coordinado para interceptar a José F. (a) “Nene Wilson”.

El hombre era requerido por el Juzgado de Instrucción N.º 5 de Alem, en el marco de una investigación por tentativa de homicidio. El pasado 16 de septiembre, los policías habían intentado detenerlo, pero logró escapar y permaneció prófugo desde entonces.

A partir de información recabada por los investigadores, se estableció que podría encontrarse en el barrio Paso Barca. Por ello, los efectivos organizaron un operativo cerrojo que permitió localizarlo y concretar su detención.

Finalmente, el implicado fue puesto a disposición de la Justicia interviniente, que había ordenado su captura.