El próximo martes será el primer servicio hacia Jardín América y tendrá también el ingreso hacia el Complejo Municipal Saltos del Tabay al tener en cuenta que se viene la temporada veraniega.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 19:45hs.

Un paso importante para la localidad de Puerto Leoni, tendrá un servicio interurbano de pasajeros desde la próxima semana que realizará el trayecto hasta Jardín América. Más adelante, prevé incorporar recorridos urbanos en la comuna y ampliar hacia Santo Pipó.

En este marco, Esteban Benítez, dueño Empresa Tabay, el nuevo transporte público que funcionará desde la próxima semana, en diálogo con El Territorio contó que desde chico le gustó todo lo que tiene que ver con colectivos ya que uno de sus tíos trabajaba en una empresa.

"Tuve en un momento tres unidades, hacíamos servicios especiales como traslado de alumnos o clubes de fútbol", dijo.

Cuando se dio la posibilidad de hacer el recorrido interurbano aprovechó la oportunidad. El próximo martes será el primer servicio hacia Jardín América y tendrá también el ingreso hacia el Complejo Municipal Saltos del Tabay al tener en cuenta que se viene la temporada veraniega.

Las frecuencias empezarán con la primera salida desde Puerto Leoni a las 5 horas hasta Jardín América y llegará a dicho municipio a las 05.45. Mientras que el último recorrido de vuelta desde la ciudad de las diagonales hasta Leoni será a las 22.10 y llegará a las 22.55.

El empresario describió que para marzo del próximo año cuando se retomen las clases en el ciclo lectivo 2027 pretende incorporar el servicio urbano dentro de la zona centro de Puerto Leoni como así también barrios más alejados, colonias y comunidades mbya guaraní.

Asimismo, la intención es aumentar el trayecto desde Puerto Leoni hacia Santo Pipó, pasando por Jardín América, Hipólito Yrigoyen y General Urquiza.