La primera edición del programa “Conexión Productiva Misiones” se realizará el 25 de noviembre en el Museo Aníbal Cambas. La propuesta incluirá rondas de negocios, conferencias y espacios de vinculación para impulsar acuerdos entre productores, emprendedores y pymes.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 20:47hs.

La iniciativa apunta a generar un espacio de vinculación entre distintos actores de la economía provincial.

El Gobierno de Misiones presentó este jueves 19 de noviembre, Conexión Productiva Misiones, una iniciativa destinada a vincular emprendedores, productores y pequeñas y medianas empresas para generar acuerdos comerciales, complementar capacidades y ampliar las posibilidades de acceso a nuevos mercados.

El lanzamiento fue encabezado por el gobernador Hugo Passalacqua y contó con la participación de representantes del sector público y privado.

La primera jornada se desarrollará el miércoles 25 de noviembre en el Museo Aníbal Cambas, en Posadas, con participación gratuita y una convocatoria abierta a quienes elaboran productos o prestan servicios.

La propuesta, impulsada a través del Ministerio de Industria y la Subsecretaría de Pymes y emprendedurismo, apunta a generar vínculos entre actividades que puedan complementarse. Entre las alternativas planteadas figuran compartir infraestructura, logística y espacios de comercialización, desarrollar productos en conjunto y establecer acuerdos para llegar a nuevos consumidores.

Durante la presentación, el ministro de Industria, Federico Fachinello, destacó el acompañamiento provincial a las rondas de negocios y la articulación entre empresas de distintos sectores. Como ejemplo, mencionó el desarrollo de una bebida energizante que surgió de la vinculación entre una firma elaboradora de extractos y otra empresa del sector yerbatero.

Según explicó, este tipo de acuerdos permite aprovechar las capacidades existentes en la provincia para desarrollar nuevos productos y explorar otros mercados. También vinculó la ampliación de las oportunidades comerciales con el incremento de la producción y la generación de empleo.

Por su parte, la subsecretaria de Pymes y emprendedurismo, María Eva Jiménez, señaló que la iniciativa surgió de consultas de emprendedores y empresarios que buscaban establecer contactos con otros actores del entramado productivo misionero.

La funcionaria explicó que las alianzas pueden traducirse en acuerdos logísticos, desarrollo de nuevos productos o utilización compartida de locales comerciales para distribuir costos. La convocatoria también busca promover alternativas de trabajo conjunto frente a las dificultades que atraviesan las actividades económicas.

Articulación entre empresas y sectores productivos

Uno de los objetivos del encuentro será facilitar que empresas con capacidades complementarias puedan presentarse conjuntamente ante otros mercados. Entre los casos mencionados se encuentra la posibilidad de vincular firmas metalmecánicas para ofrecer servicios y productos a sectores de alta demanda, como la minería y la energía.

También se buscará promover acuerdos entre empresas misioneras mediante el aprovechamiento de sus canales de venta, infraestructura, logística y llegada a los consumidores. La organización contempla alternativas como campañas comerciales compartidas, productos desarrollados en conjunto y utilización de espacios comerciales por más de un emprendimiento.

En la presentación, el presidente de Biofábrica Misiones, Federico Miravet, valoró la propuesta como una herramienta de articulación ante el escenario económico actual. Sostuvo que el Estado puede contribuir a reunir a los distintos actores y facilitar espacios de colaboración.

A su vez, el presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM), Guillermo Fachinello, destacó la importancia de las rondas de negocios para los pequeños y medianos productores y el trabajo conjunto entre las instituciones públicas y privadas.

En tanto, el titular de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP), Federico Panozzo, planteó que la articulación entre ambos sectores debe formar parte de las herramientas para impulsar el desarrollo económico.



El encuentro del 25 de noviembre

La primera jornada de Conexión Productiva Misiones tendrá una ronda de presentación de marcas, en la que cada participante podrá explicar qué ofrece, cuáles son sus necesidades y qué tipo de acuerdos busca establecer.

El programa también incluirá una conferencia de Agustín Remondino sobre alianzas estratégicas, una experiencia de colaboración comercial entre Tras los Pasos y la cafetería Toresco, sujeta a confirmación, y una orientación sobre aspectos legales y administrativos de los acuerdos, a cargo de una profesional del Ministerio de Industria.

La actividad se completará con rondas de conexión, espacios de networking, un coffee break y consultas con las instituciones participantes.

La convocatoria está dirigida a creadores de productos y prestadores de servicios. Para participar de esta primera edición no será necesario contar con inscripción o registro formal de la actividad.

Los interesados deberán completar un formulario de preinscripción en el que tendrán que detallar qué ofrecen, qué necesitan y qué tipo de alianzas les interesan. A partir de esa información, la organización buscará identificar posibles vinculaciones entre las marcas participantes.

Una semana antes del encuentro se enviará un recordatorio para que los inscriptos preparen sus materiales de presentación, como folletos, tarjetas o códigos QR. Además, tres días antes se realizará una reunión virtual coordinada por Biofábrica Misiones para facilitar un primer contacto entre los participantes.

La inscripción se encuentra disponible a través del siguiente formulario: https://forms.gle/vZVkZWDzX5uhGSeB6

La iniciativa apunta a generar un espacio de vinculación entre distintos actores de la economía provincial, con el propósito de transformar contactos comerciales en acuerdos que permitan ampliar la producción, compartir recursos y diversificar las oportunidades de mercado.