Fátima Grabinski es de Garuhapé y tuvo que mudarse a Cafayate para estar cerca de su hijo, hoy de 7 años, ya que el padre lo llevó de vacaciones y no lo regresó. Cuestionó las decisiones judiciales adoptadas Salta y sostuvo que se está vulnerando el vínculo con el menor.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 20:30hs.

Fátima Grabinski, oriunda de Garuhapé, Misiones, atraviesa una situación que define como desesperante: reclama que le restituyan a su hijo de 7 años, Alejandro, con quien asegura que no tiene contacto desde el pasado 6 de noviembre. La mujer cuestiona las actuaciones judiciales y pide que se revisen las medidas que determinaron que el pequeño permanezca bajo el cuidado de su padre, en la ciudad de Cafayate, provincia de Salta.

Según relató, los conflictos con el progenitor del niño comenzaron hace aproximadamente tres años. En ese contexto, explicó que inicialmente le firmó un permiso de viaje para que Alejandro pudiera mantener contacto con sus familiares paternos. Sin embargo, sostiene que cuando el pequeño llegó a Salta, el padre presentó una denuncia en su contra por supuestos maltratos.

"Me hace una falsa denuncia de que mi niño recibía golpes y estaba mal en Misiones conmigo", manifestó. También cuestionó que, durante el desarrollo del conflicto, nunca se haya dispuesto la restitución del menor ni se hayan realizado determinadas evaluaciones que considera necesarias. "Nunca me hicieron un ambiental, nunca me hicieron revisión médica a mis otras dos hijas, de 3 y 9 años", señaló.

La mujer aseguró que este año se vio obligada a trasladarse a Cafayate para intentar sostener el vínculo con Alejandro, debido a que, según denunció, el padre no respetaba el régimen de comunicación establecido. Una vez instalada en esa localidad, se realizó una mediación que finalmente le permitió acceder a visitas con su hijo, aunque tuvo que esperar aproximadamente un mes.

Idas y vueltas

Durante uno de esos encuentros, siempre de acuerdo con su relato, el niño le manifestó que no quería regresar con su padre porque tenía miedo y sufría situaciones de violencia. "Me dijo que el padre le pegaba, que le tenía mucho miedo y que hacía diferencias con el hijo de su pareja actual. También me contó que la esposa de su padre le pegaba", sostuvo Grabinski.

Ante esas revelaciones, aseguró que realizó la denuncia correspondiente y que el pequeño fue sometido a una revisión médica en el hospital. A partir de esa presentación, según explicó, la asesora interviniente, Mariela López, dispuso medidas provisorias para que Alejandro permaneciera bajo su cuidado, que no saliera de Cafayate y que se realizaran rondas policiales en su domicilio.

De esa manera, el niño permaneció tres semanas con su madre. El 2 de noviembre tuvo una audiencia con la asesora y la jueza, tras la cual, según indicó Grabinski, se resolvió mantener el cuidado personal provisorio a su cargo.

Sin embargo, la situación cambió pocos días después. El viernes 6 de noviembre, Alejandro fue a jugar al fútbol con su padre y, según denunció la mujer, nunca regresó a su casa.

"Me fui a hacer la denuncia. Como eran las 23, consultaron telefónicamente con la asesora y me dijeron que se quedara con el padre hasta el martes, porque el lunes era feriado. Pero el martes me llegó una notificación del juzgado diciendo que continuara bajo el cuidado provisorio del padre", relató.

Reclamo genuino

Desde entonces, afirma que no volvió a tener contacto con el pequeño. "Desde ese viernes 6 no le vi más a mi hijo", expresó con preocupación.

La mujer también manifestó su inquietud por la situación escolar de Alejandro. Explicó que sus otras dos hijas concurren al mismo establecimiento educativo que el niño y que, al conversar con una docente, recibió información que incrementó su preocupación. "Ayer hablé con la maestra y me dijo que no hace la tarea, ni en la escuela ni en la casa", contó.

En medio del conflicto, Grabinski insiste en que se están vulnerando los derechos de su hijo y reclama que se garantice el contacto con su madre y sus hermanas. Asegura que tiene un expediente de cuidado personal en el que presentó los pedidos correspondientes, pero cuestiona que las decisiones adoptadas hayan terminado interrumpiendo el vínculo materno-filial.

"Necesito que vean mi caso porque se están violando los derechos de mi hijo y los míos, cortando el vínculo materno-filial", reclamó.

Finalmente, expresó que su principal deseo es recuperar la convivencia con Alejandro y regresar a Misiones, donde tiene a su familia y una red de contención. Actualmente, asegura que permanece sola en Cafayate junto a sus dos hijas, lejos de sus familiares.

"Mi único deseo es que me devuelvan a mi hijo y poder irme a Misiones con mi familia, para que mis tres hijos se críen juntos", concluyó.