La novena edición del Ciclo de Conciertos de Guitarra Clásica, organizado por Fundación MAS VIDA, se realizará el viernes 27 y sábado 28 de noviembre. Habrá presentación de un libro, conciertos y una clase magistral con entrada libre y gratuita

jueves 19 de noviembre de 2026 | 20:26hs.

La música y la formación serán protagonistas de dos jornadas dedicadas a la guitarra clásica en Posadas. En el marco de la novena edición del Ciclo de Conciertos de Guitarra Clásica, Fundación MAS VIDA convocó a participar de una serie de actividades que tendrán como invitado especial al reconocido maestro Eduardo Castañera.

La programación comenzará el viernes 27 de noviembre, a las 10, en la sala de Prensa de Casa de Gobierno, donde se realizará la presentación del libro La Guitarra Práctica, del maestro Castañera. Al finalizar el encuentro, los organizadores compartirán un ágape y una degustación de yerba mate Caballo Negro.

Ese mismo día, a las 20, la propuesta continuará con un concierto en la Biblioteca Popular Posadas. La presentación tendrá como protagonistas a los guitarristas misioneros Marta Angelina Lerra y Pablo Assaf, junto al músico paraguayo Bladimir Ortega.

Las actividades concluirán el sábado 28, a partir de las 10, con una clase magistral (master class) en la sala de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), ubicada sobre calle Jujuy 1582.

Desde la organización destacaron que todas las propuestas serán libres y gratuitas, por lo que invitaron a la comunidad a participar de los encuentros y disfrutar de la música y el intercambio cultural.