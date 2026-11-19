El libro La pandemia desvelada, presentado en Posadas, también señala que las actividades forestales, agrícolas y de servicios básicos funcionaron por encima del 60% de su capacidad durante las restricciones más estrictas. Oscar Alarcón destacó el trabajo articulado para enfrentar la emergencia

jueves 19 de noviembre de 2026 | 20:19hs.

La experiencia de Misiones durante la pandemia de Covid-19, la articulación entre los sectores público y privado y el trabajo de los distintos organismos para garantizar la atención sanitaria son algunos de los ejes de La pandemia desvelada: Lecciones, transformación y perspectiva de la salud, el libro presentado por Oscar Alarcón, coordinador Hospital Escuela parque Salud Dr Ramón Madariaga y exministro de Salud Pública de Misiones, durante la gestión de la emergencia sanitaria.

La obra, escrita por Eduardo Javier Ramírez, Director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, propone una mirada sobre las decisiones y estrategias implementadas en la provincia, pero también sobre los aprendizajes que dejó la crisis y los cambios que pueden contribuir al fortalecimiento del sistema de salud. La publicación, de 236 páginas, fue realizada por la Editorial de las Misiones, dependiente de la Biblioteca Pública de las Misiones, y no tendrá costo para los lectores. Además de la edición impresa, se podrá consultar mediante un código QR.

Durante la presentación, Alarcón recordó el reconocimiento que recibió Misiones en el Consejo Federal de Salud por su desempeño durante la pandemia. Según relató, cuando la entonces ministra nacional Carla Vizzotti le preguntó cómo habían logrado organizar la respuesta provincial, resumió la experiencia en dos palabras: "En equipo".

"Nos juntamos todos, sin egoísmo, sin mezquindades, sin pensar en nosotros mismos, sino solamente en cuidar a los misioneros", expresó. En ese sentido, sostuvo que la respuesta sanitaria se construyó a partir de la participación de hospitales públicos, sanatorios privados, obras sociales, laboratorios, municipios y distintos organismos del Estado.

Alarcón destacó especialmente la articulación con el sector privado, al señalar que en Misiones los establecimientos sanitarios se sumaron al comité de crisis y pusieron sus recursos a disposición para atender la demanda. Como contraste, mencionó que en otras jurisdicciones fue necesario recurrir a disposiciones para garantizar que las clínicas privadas cedieran camas para la internación de pacientes.

"Detrás de cada misionero no solamente había un número de historia clínica, un nombre, sino que había un rostro, una familia, una historia", manifestó.

Las transformaciones que dejó la pandemia

El libro de Ramírez no se limita a reconstruir las medidas adoptadas durante la emergencia. Sus siete capítulos abordan también la gobernanza sanitaria, el papel de los equipos de salud, los resultados de la gestión, la incorporación de tecnología y las perspectivas para el sistema sanitario provincial.

Entre los cambios que describe se encuentra la ampliación de la infraestructura de cuidados críticos. Según la publicación, durante la pandemia se crearon servicios de terapia intensiva en hospitales de nivel III de Apóstoles, Leandro N. Alem, San Vicente y en el Hospital Favaloro de Posadas. También se incorporaron nuevas unidades en establecimientos de Eldorado, Puerto Iguazú y Oberá.

Durante los picos epidemiológicos de Covid-19, Misiones mantuvo la ocupación de las camas de cuidados intensivos por debajo del 75%, lo que permitió evitar el colapso del sistema sanitario y conservar la capacidad de atención para pacientes con otras patologías. Al mismo tiempo, durante las fases más restrictivas, actividades esenciales como la forestal, la agrícola y los servicios básicos sostuvieron niveles de operatividad superiores al 60% de su capacidad habitual. La publicación también destaca que los indicadores de empleo formal privado registraron contracciones menores que los promedios nacionales

El texto señala que esa expansión permitió dejar capacidad instalada para atender otras situaciones críticas más allá del Covid-19. Asimismo, destaca la incorporación de herramientas de telemedicina, el seguimiento remoto de pacientes y la digitalización de procesos sanitarios.

Controles fronterizos, aislamiento y repatriación

Entre los episodios que recordó, mencionó los operativos sanitarios desplegados en los principales accesos a la provincia, como el puente internacional, el ingreso desde Corrientes y distintos puntos de la ruta nacional 14. Allí, equipos de promotores de salud realizaban testeos a quienes ingresaban y, ante resultados positivos, se organizaba el traslado a espacios de aislamiento.

Uno de los lugares utilizados fue el predio del club Crucero del Norte, donde las personas permanecían alojadas, recibían alimentación y asistencia hasta completar el período de recuperación. Luego, eran acompañadas y trasladadas nuevamente a sus domicilios.

También recordó las gestiones para facilitar el regreso de los misioneros que habían quedado fuera de la provincia por las restricciones de circulación. En ese contexto, destacó el despliegue de recursos económicos, logísticos y humanos que realizó el Gobierno provincial.

Otro de los instrumentos que mencionó fue el pasaporte sanitario, una iniciativa que atribuyó al entonces vicepresidente de la Cámara de Representantes -hoy gobernador-, Hugo Passalacqua, y que, según señaló, quedó incorporada como una herramienta legal.

Alarcón también reivindicó las decisiones que permitieron recuperar progresivamente actividades educativas, religiosas, deportivas y culturales. Mencionó la apertura de las escuelas y las iglesias, además de la realización de competencias deportivas y eventos automovilísticos como parte de una estrategia que buscó compatibilizar el cuidado sanitario con la vida social y económica.

En el cierre de su intervención, agradeció el acompañamiento de los profesionales y funcionarios que aportaron sus experiencias al libro y destacó el trabajo de la Editorial de las Misiones y la Biblioteca Pública de las Misiones para concretar la edición.

"Venimos a poner en la memoria de cada uno de nosotros lo que pasó en ese momento y para saber que cuando estamos todos unidos, nada puede fallar", concluyó.