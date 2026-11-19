Con más de mil visitantes, el acompañamiento de jóvenes guías y una gran convocatoria de escuelas de toda la provincia, el espacio cultural posadeño amplía la exposición e invita a disfrutar de cine infantil y documental junto a su director.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 21:00hs.

Hay historias que conmueven, abren preguntas profundas y unen generaciones. Eso ocurre en La Estación Centro de Industrias Culturales y Creativas de Misiones (cuarto tramo de la Costanera de Posadas), donde la emblemática muestra internacional 'Ana Frank, una historia vigente' viene generando un hondo impacto comunitario.

Ante la extraordinaria respuesta del público —que ya supera los mil visitantes entre estudiantes y público general—, la exposición extiende su permanencia hasta el domingo 22 de noviembre, con visitas abiertas de 9 a 19 y entrada libre y gratuita.

La experiencia cobra un valor único gracias al compromiso de más de 30 jóvenes guías voluntarios del Instituto Gutenberg, el Bachillerato Humanista, la Comunidad Israelita de Misiones y la Tecnicatura Superior en Guía de Turismo del ITEP 2 de Corpus Christi.

Capacitados previamente por el equipo pedagógico del Centro Ana Frank Argentina, estos mediadores transforman cada recorrido en un diálogo cálido sobre memoria, derechos humanos y convivencia democrática.

Durante estos días, delegaciones escolares de diversos puntos de la provincia han recorrido la muestra, y la vivencia continuará este viernes con la llegada de nuevos contingentes. Quienes deseen sumarse a las últimas visitas guiadas gratuitas destinadas al público general, podrán hacerlo este viernes a las 17 y 18.

Cine gratuito en La Estación: cortometrajes infantiles y función especial con su director

Como cierre del fin de semana, el Auditorio de La Estación ofrecerá este domingo 22 de noviembre una jornada audiovisual pensada para toda la familia, también con acceso libre y gratuito.

La propuesta comenzará a las 19 con la proyección de la serie animada Poemas de la Tierra (ANOK Films para Pakapaka y NTV Chile). Esta producción invita a celebrar la poesía indígena y la naturaleza a través de versos narrados por niños en sus lenguas nativas (como qom, wichí, mapuzungun, mbya guaraní y castellano), e incluye dos capítulos grabados junto a la comunidad mbya guaraní Takuapí Miri de Mado, Misiones.

A las 20, se exhibirá la película Retazos de la memoria, un relato que sigue al artista Jeisson Castillo en un viaje de sanación espiritual guiado por un sabedor indígena tras intervenir un sitio sagrado en la selva, reflexionando sobre el cuerpo, el territorio y la memoria ancestral.

Al finalizar la función, el público podrá participar de una charla abierta con su director, Juan Pablo Tobal Clariá, quien estará presente para compartir detalles del rodaje y conversar con la audiencia.

Una oportunidad imperdible para encontrarse, reflexionar en comunidad y disfrutar de la cultura en un espacio abierto a todos los misioneros.