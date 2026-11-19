El Cuña Pirú actualizó sus precios para la temporada veraniega

Para la temporada 2026/27 hubo una actualización en los precios para el ingreso al predio. De esta manera, varía según el lugar de procedencia, en caso de ser residentes de Ruiz de Montoya o no residentes. Además, hay nuevos precios para quienes ingresan con vehículos particulares o bien delegaciones.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 22:00hs.

El Caming Municipal Salto Cuña Pirú de Ruiz de Montoya se para recibir a los turistas en una nueva temporada veraniega. El predio reúne una extensa naturaleza, ideal para acampar, disfrutar de la pileta, las cascadas y el espacio verde para compartir con los seres queridos. En este marco, para la temporada 2026/27 hubo una actualización en los precios para el ingreso al predio. De esta manera, varía según el lugar de procedencia, en caso de ser residentes de Ruiz de Montoya o no residentes. Además, hay nuevos precios para quienes ingresan con vehículos particulares o bien delegaciones. De esta manera los nuevos valores para acceder al Salto Cuña Pirú de Ruiz de Montoya son los siguientes y entró en vigencia este mes de noviembre y se extiende hasta el 31 de marzo del próximo año: Ingreso de personas desde los 7 años: Residentes de Ruiz de Montoya: $2500

No residentes: $5000

Jubilados no residentes de hasta 80 años: $1500 Vehículos y campamento: Auto por día: $4000

Motocicletas: $2500

Camiones, micros, casas rodantes y motorhome: $12000

Carpa por día: $6000 Abonos de temporada para residentes montoyenses: Personas: $40000

Vehículos: $40000

Motocicletas: $30000 Excentos: Mayores de 80 años, veteranos de guerra de Malvinas y jubilados residentes. Personas con Carnet Único de Discapacidad (CUD) con un acompañante y vehículo.

Compartí esta nota: