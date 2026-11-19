Según la denuncia, el acusado habría utilizado expresiones intimidatorias y reclamado la propiedad de la casa y el terreno donde reside la mujer. Personal del Comando Centro detuvo al implicado.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 21:15hs.

Un hombre fue detenido este jueves en Oberá, acusado de amenazar de muerte a su ex pareja. La víctima denunció que la intimidó con supuestos sicarios que la matarían lentamente.

La denuncia fue radicada ante el Comando Centro por la ex suegra del implicado, identificado como Alejandro Arnaldo B. (64), quien tiene un taller frente a la casa de su ex pareja.

Al llegar al domicilio, los efectivos entrevistaron a Mariana Angélica B. (44), quien contó que le pidió ayuda a su madre ante la gravedad de las intimidaciones recibidas.

Según consta en su relato, el hombre le habría dicho: “Te quiero decir algo, hace valer tu c… olorienta, decile a tu amante que te compre un lugar y que te lleve porque yo quiero mi casa, mi terreno. Te voy a hacer quemar, tengo sicarios en Santa Rita y no vas a morir rápido, vas a morir lento”.

Además, habría utilizado expresiones intimidatorias y reclamado la propiedad de la casa y el terreno donde reside la mujer.

Ante la situación, la víctima manifestó su intención de formalizar la denuncia, por lo que fue trasladada a la Comisaría de la Mujer para recibir asistencia y realizar las actuaciones correspondientes.

En tanto, los efectivos procedieron a la detención del sospechoso, quien ahora afronta una causa por amenazas en contexto de violencia de género.