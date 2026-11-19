Esta noche de jueves se presentó la nueva edición de “Aguas Turbias”, la novela de Germán Dras publicada originalmente en 1943 y que vuelve a circular después de más de 80 años. Se trata de un proyecto de la editorial independiente “Monogramático”, que realiza la recuperación y difusión de la obra de uno de los autores fundamentales de las letras misioneras

jueves 19 de noviembre de 2026 | 22:01hs.

Presentación de Aguas Turbias, edición de Monogramático de la novela de Germán Dras, que estaba agotada hace más de 80 años. Fotos: María de Perini

Palabras y vino, abrazos al presente y a la evocación. La noche celebró la literatura y la literatura convocó a sus duendes. Así fue el regreso de “Aguas Turbias”, la nueva edición del libro publicado por Germán Dras en 1943 y que circula nuevamente impreso por Monogramático, editorial independiente ubicada en Loreto, Misiones.

La novela, de la que había contadísimos ejemplares en anaqueles imposibles, ahora está al alcance de los lectores y de las instituciones que promueven la lectura y transmiten cultura.

La presentación de este rescate y nueva edición de “Aguas Turbias” tuvo lugar la noche de este jueves en el espacio Tanta Tinta en el centro posadeño.

Luciano Páez Souza y Yanina Azucena fundadores de Monogramático llevan adelante un trabajo de investigación y rescate editorial que también incluye la reedición de “Selva Adentro”, otra novela de Dras que permanecía agotada hace décadas.

Los editores contaron cómo se enamoraron de esta tierra misionera y de su selva y qué caminos los condujeron hacia las letras de Dras.

En estas sendas que confluyen o se enmarañan como las picadas en el monte, relataron, se encontraron con muchas personas amigas que les fueron presentando a Dras.

Algunos de ellos tomaron la palabra para abordar al escritor que vivió poco más de una década en Misiones y que dejó una huella que todavía perdura aunque a veces no está en la superficie.

La presentación

Presentaron así este retorno de “Aguas Turbias” y este regreso de Dras a la escena de la literatura misionera, el escritor y periodista Roberto Maack; la investigadora, historiadora y bibliotecaria Norma Wionczak y el investigador Federico García.

Maack trajo al presente “el fantasma de Dras” como el que invita a que lo sigan en su aventura de relatos extraviados y artículos periodísticos como piezas de rompecabezas. Y lo analizó en su faceta de periodista y corresponsal de El Territorio.

En tanto, Federico García analizó la obra y argumentó por qué esta novela es una obra misionera.

A su turno, Wionczak en su rol de historiadora y bibliotecaria hizo un recorrido por los espacios públicos o privados donde se encuentran las publicaciones de Dras, que no son muy accesibles para el público, celebró la reedición y pidió que haya libros de Dras en las bibliotecas. También propuso el trabajo en red para catalogar y para recuperar las obras de los autores de la tierra colorada.

Así recordó la tarea pionera de Guillermo Kaul Grünwald en la recuperación de las letras de nuestro territorio.

La velada finalizó con brindis por los duendes que escriben, por los duendes que se enamoran de la tierra y de la gente.

Para saber más sobre la colección de Monogramático y adquirir ejemplares, ver en Instagram @monogramatico.editor