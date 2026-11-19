Ocurrió esta tarde en una vivienda de la ruta Costera 2. Como consecuencia de la agresión, el adolescente sufrió una herida punzocortante en la región del cuello y debió ser trasladado al Hospital Samic de Oberá.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 21:30hs.

Un adolescente resultó herido con un cuchillo en la zona del cuello durante una discusión con su pareja, una mujer de 40 años, en una vivienda ubicada sobre la ruta Costera 2, a la altura del kilómetro 15, en Panambí. Por el hecho, la Policía detuvo preventivamente a la mujer, quien quedó a disposición de la Justicia.

El episodio ocurrió este jueves, alrededor de las 17.40, cuando efectivos de la Comisaría de Panambí acudieron al domicilio tras un requerimiento. Allí establecieron que el joven, identificado como Felipe A. (17), domiciliado en Florentino Ameghino, había llegado a la vivienda donde reside su pareja, Teresa Isabel R. (40), y que, luego de mantener una discusión, habría sido atacado con un cuchillo.

Como consecuencia de la agresión, el adolescente sufrió una herida punzocortante en la región del cuello y debió ser trasladado al Hospital Samic de Oberá para recibir atención médica.

El examen médico policial determinó que presentaba una herida cortante de aproximadamente tres centímetros en la base del cuello, sin compromiso de arterias ni vasos sanguíneos. La lesión fue suturada y, de acuerdo con el informe, no afectó estructuras vasculares.

En tanto, con colaboración de Bomberos de Panambí, los efectivos procedieron a la demora preventiva de la mujer, quien también fue examinada en el hospital local.

Por disposición del secretario en turno del Juzgado de Instrucción Uno de Oberá, se notificó a la mujer el motivo de su detención y se inició el correspondiente sumario judicial por el hecho, caratulado como homicidio en grado de tentativa.

Mientras tanto, personal de Policía Científica de la Unidad Regional II fue solicitado para realizar las pericias correspondientes y los investigadores procuran localizar y secuestrar el cuchillo que habría sido utilizado durante el ataque.