Una vez operativa, la Comisaría de la Mujer de Wanda funcionará como un ámbito especializado para asistir a mujeres en situación de vulnerabilidad

viernes 20 de noviembre de 2026 | 0:30hs.

Wanda avanza en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la asistencia a víctimas de violencia familiar y de género, mediante la firma de un comodato del inmueble entre la Municipalidad de Wanda y la Policía de Misiones donde funcionará la futura Comisaría de la Mujer de la localidad.

El acuerdo se concretó durante una reunión de trabajo encabezada por la intendenta Romina Faccio, el viceintendente Luis Sáenz, el jefe de la Unidad Regional V, Elio Heriberto Da Luz, y la jefa de la Comisaría local, subcomisaría Romina Ariste.

Durante el encuentro se rubricó la cesión del edificio ubicado de manera contigua a la Comisaría Local, instancia administrativa fundamental para iniciar las tareas de acondicionamiento y posterior inauguración de la dependencia.

La creación de esta división especializada había sido anunciada oficialmente en septiembre por la Jefatura de Policía y responde a una gestión sostenida por el Ejecutivo municipal para dar respuesta a un reclamo de la comunidad, vinculado con la necesidad de contar con un espacio específico de contención y resguardo.

La puesta en marcha se enmarca en una política pública provincial impulsada por el Ministerio de Gobierno y ejecutada de forma conjunta entre la Unidad Regional V y el municipio, con el objetivo de ampliar la red de comisarías especializadas y acercar los servicios policiales a los vecinos.

Una vez operativa, la Comisaría de la Mujer de Wanda funcionará como un ámbito especializado para asistir a mujeres en situación de vulnerabilidad o que atraviesan contextos de violencia doméstica y de género.